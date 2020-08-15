Трамп разыграл Байдена на встрече с профсоюзом полиции

Президент Дональд Трамп пошутил над претендентом на президентский пост Джо Байденом в ходе избирательной кампании. Он назвал Байдена "спящим Джо" и заставил подыграть ему полицейских, сообщает портал Chillreport.com.

В ходе встречи в Бедминстере в Нью-Джерси с лояльными сотрудниками полиции Трамп задал шутливый вопрос, что подойдет его сопернику лучше всего: "Спящий Джо" или "Медленный Джо". Под общий хохот в зале стражи порядка согласились, что, скорее всего, следует остановиться на "Спящем Джо". "Я так и знал", - ответил в свою очередь президент США. Участники мероприятия выразили Трампу поддержку на президентских выборах в ноябре.

Дональд Трамп использовал встречу для критики Джо Байдена и его коллеги Камалы Харрис, которая в случае победы кандидата станет первой чернокожей женщиной на посту вице-президента. "Никто не будет в безопасности в Америке Байдена", - громогласно заявил президент. Политик призвал полицейских принимать ответные меры в случае нападения на них протестующих.