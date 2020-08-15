Новости

Спасатели МЧС вернулись из Ливана 19:32
Трамп разыграл Байдена на встрече с профсоюзом полиции 18:45
"Ротор" на выезде сыграл вничью с "Динамо" 18:06
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании 18:06
Лев Лещенко прокомментировал смерть Валентины Легкоступовой 17:50
"Рубин" без Слуцкого сыграл вничью с "Уралом" 17:49
МИД Беларуси: Минск заинтересован в продолжении диалога с ЕС 17:18
Лукашенко: Беларуси посредники не нужны 17:07
На МЦД-2 завершили обновление подвижного состава 16:39
В московском районе Гольяново автобус столкнулся с легковушкой 16:35
Российские врачи завершили миссию помощи Киргизии в борьбе с COVID-19 16:01
Украинский волейболист "Зенита" принял гражданство России 15:41
Жээнбеков назвал создание в РФ вакцины от COVID-19 поворотным моментом 15:35
Вышел трейлер сериала Netflix "Молодой Валландер" 15:29
До конца года на субсидию станкостроителям выделено 200 млн рублей 15:10
Названа лучшая романтическая комедия всех времен 14:42
Мошенники вывели за рубеж миллиарды рублей по ложным судебным искам 14:30
Врач Ефремова заявил, что актер - не алкоголик 14:19
Юрий Лоза поделился воспоминаниями о Валентине Легкоступовой 13:47
В Минске минутой молчания почтили память погибшего во время акций протеста 13:45
СМИ: Месси хочет уйти из "Барселоны" 13:27
Между станциями "Каховская" и "Севастопольская" построят новую пересадку 12:19
Компания SpaceX назвала дату запуска астронавтов в космос 12:11
В столичных Сокольниках открылся Сиреневый сад 12:10
В Москве археологи за девять лет обнаружили 45 тысяч артефактов 12:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
15.08.2020 18:45
Рубрика: В мире

Трамп разыграл Байдена на встрече с профсоюзом полиции

Текст: Александр Саможнев

Президент Дональд Трамп пошутил над претендентом на президентский пост Джо Байденом в ходе избирательной кампании. Он назвал Байдена "спящим Джо" и заставил подыграть ему полицейских, сообщает портал Chillreport.com.

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Юго-запад США оказался во власти пожаров и аномальной жары

В ходе встречи в Бедминстере в Нью-Джерси с лояльными сотрудниками полиции Трамп задал шутливый вопрос, что подойдет его сопернику лучше всего: "Спящий Джо" или "Медленный Джо". Под общий хохот в зале стражи порядка согласились, что, скорее всего, следует остановиться на "Спящем Джо". "Я так и знал", - ответил в свою очередь президент США. Участники мероприятия выразили Трампу поддержку на президентских выборах в ноябре.

Дональд Трамп использовал встречу для критики Джо Байдена и его коллеги Камалы Харрис, которая в случае победы кандидата станет первой чернокожей женщиной на посту вице-президента. "Никто не будет в безопасности в Америке Байдена", - громогласно заявил президент. Политик призвал полицейских принимать ответные меры в случае нападения на них протестующих.

В мире США Дональд Трамп

Главное сегодня

Правительство рассмотрит первую версию нацпроекта по внутреннему туризму
За сутки в России выявлен 5061 случай COVID-19 в 84 регионах
В топ-1000 международного рейтинга университетов вошли 11 вузов России
В Воркуте возбудили дело после гибели четырех человек на шахте
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
Турция установила новые правила въезда в страну
Почему теряет популярность гражданство США