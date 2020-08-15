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Рубрика: Спорт

Украинский волейболист "Зенита" принял гражданство России

Текст: Максим Домчев
Фото: Yannick34/wikimedia.org Фото: Yannick34/wikimedia.org
Фото: Yannick34/wikimedia.org

Украинский волейболист петербургского "Зенита" Дмитрий Пашицкий получил российский паспорт.

Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
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32-летний Пашицкий выступает на позиции блокируюшего и подал документы на получение российского гражданства еще в июне. И вот он стал обладателем паспорта РФ.

"Я не раз говорил в интервью раньше, что ощущаю себя русским, - сказал Пашицкий ТАСС. - Несколько дней назад принял присягу, а сегодня получаю паспорт гражданина РФ. Конечно, очень рад этому событию".

За карьеру он выступал в Эстонии, Польше и Франции, а также за "Кузбасс" из Кемерово. В "Зенит" он перешел в 2020 году.

Спорт Волейбол

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