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Рубрика: В мире

В Анголе вынесли приговор сыну экс-президента душ Сантуша

Текст: Максим Макарычев

Сын бывшего президента Анголы, которого называли "золотым мальчиком", был заключен в тюрьму на пять лет за мошенничество в период его руководства Фондом национального благосостояния этой богатой нефтью страны.

Фото: EPA/CLAUDIO PERI
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42-летний Хосе Филомено душ Сантуш был обвинен в попытке хищения приблизительно 1,5 миллиарда долларов из средств фонда размером в пять миллиардов долларов с 2013 по 2018 годы. Ему также было предъявлено обвинение в хищении 500 миллионов долларов и переводе их на свой банковский счет в Швейцарии. Отец "золотого мальчика", Жозе Эдуарду душ Сантуш был президентом Анголы с 1979 года до своей отставки в 2017 году. Его заменил человек, которого он лично выбрал для этой должности, бывший министр обороны Жоао Лоуренсу.

Однако Лоуренсу, вопреки договоренностям с экс-президентом, начал беспощадную борьбу с коррупцией, прежде всего в ближайшем окружении душ Сантуша и его сын стал первым членом бывшей президентской семьи, против которого было возбуждено уголовное дело в рамках антикоррупционной кампании. Среди ангольцев эта кампания была воспринята как проверка приверженности властей Анголы борьбе со злоупотреблениями властью. Трое сообщников Хосе душ Сантуша также были обвинены в мошенничестве, растрате и незаконной торговле, в том числе бывший управляющий Национального банка Анголы (BNA) Вальтер Филипе да Силва. Каждый из них был приговорен к тюремному заключению на срок от четырех до шести лет. Все четверо обвиняемых были оправданы по обвинению в отмывании денег. Ранее они отрицали какие-либо нарушения законности.

Отметим, что после своего назначения в 2017 году на пост президента Жоао Лоуренсу уволил дочь своего предшественника, Изабель душ Сантуш, которая считается самой богатой женщиной Африки, с ее должности главы государственного нефтяного гиганта Sonango в ноябре 2017 года из-за обвинений в хищении и коррупции.

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