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15.08.2020 10:28
Рубрика: В мире

В Херсоне избили фигуранта дела о нападении на российское посольство

Текст: Александр Саможнев

В Херсонской области во время отдыха избили украинского националиста Владимира Кошовенко, который является фигурантом дела о нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года. Об этом он сам рассказал в Facebook.

Фото: GettyImages
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По словам радикала, он отдыхал в курортном городе Геническ на границе с Крымом вместе со своим братом, где все это и произошло.

Кошовенко предположил, что нападение местной молодежи явилось результатом неприязни лично к нему и всему проукраинскому. "Ему, красавчику с чубом на голове, разговаривающему на "родном соловьином", пришлось ловить взгляды "словно ты какой-то враг, чужак в родной стране", - отметил националист. Он также выразил сожаление из-за того, что не увидел в городе "ни одного офиса" украинских националистических организаций.

Напомним, в сентябре 2019 года российские следователи заочно предъявили обвинение Кошовенко в нападении на посольство РФ в Киеве, которое произошло в марте 2016 года. Националисту вменяется статья "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, в 2018 году радикалы, среди которых был Кошовенко, ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, напали на сотрудников и демонстративно сожгли флаг России.

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