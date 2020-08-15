В Калифорнии природный пожар охватил свыше 11 тысяч гектаров

Природный пожар, который начался в среду на территории Национального заповедника Анджелес (штат Калифорния), распространился на 11,6 тысячи гектаров. Об этом сообщает телеканал CNN, подчеркивая, что ситуация может ухудшиться из-за установившейся в регионе жары.

Огонь уже уничтожил три строения, более 5,4 тысячи домов находятся под угрозой, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные местных пожарных служб. Информации о пострадавших нет.

Заместитель главы противопожарной службы округа Лос-Анджелес Дэвид Ричардсон выразил мнение, что на ликвидацию очага возгорания потребуется несколько суток. Причины возникновения пожара пока не установлены.