В Международной федерации баскетбола оценили работу Андрея Кириленко

На следующей неделе, 20 августа, состоится отчетно-выборная конференция Российской федерации баскетбола (РФБ). Претендентов на пост президента организации двое, но явный фаворит - действующий глава РФБ Андрей Кириленко. "РГ" поинтересовалась, а как его работу оценивают в Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Генеральный секретарь ФИБА грек Андреас Заглис любезно нашел время, чтобы ответить на несколько наших вопросов.

- Если по самым горячим следам, то мы, прежде всего, высоко оцениваем усилия РФБ в организации и проведении недавнего финального турнира чемпионата России по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3, -сказал господин Заглис. - В данный непростой период, когда существуют ограничения на проведение соревнований по баскетболу, на чемпионате России была создана потрясающая атмосфера, так как на трибунах присутствовали болельщики, соблюдавшие все требования медицинской безопасности. Турнир в столичных "Лужниках" стал "глотком свежего воздуха" для всего баскетбольного сообщества. Особого внимания заслуживает тот огромный пласт работы, который проделали все участвовавшие команды. И в особенности - победители. Это мужской клуб "Гагарин" из Химок Московской области и девушки казанского "Тулпара".

Еще раз напомним, что Андрей Кириленко хоть и является лучшим отечественным баскетболистом в XXI веке, выиграл чемпионат Европы 2007 и олимпийскую "бронзу" Лондона-2012, но как руководитель очень много усилий предпринимает для развития именно баскетбола 3х3.

- Под руководством Андрея эта разновидность игры в России вышла на принципиально новый уровень, - продолжил г-н Заглис. - Самое яркое подтверждение моих слов - досрочная, без участия в специальных турнирах, квалификация ваших мужской и женской сборных по "три на три" на предстоящую Олимпиаду в Токио. Они поедут в Японию на правах лидеров мирового рейтинга. И неспроста Кириленко был выбран председателем комиссии ФИБА по баскетболу 3х3. Что касается классического баскетбола, то я рад, что РФБ с энтузиазмом поддержала внедрение ФИБА новой системы квалификации национальных сборных команд к Кубкам мира и чемпионатам Европы, использовав ее для расширения географии проведения домашних игр своей сборной. Болельщикам предоставили возможность насладиться игрой национальной команды в своих городах.

Также генеральный секретарь ФИБА отметил, что РФБ является пионером в организации и проведении соревнований по кибербаскетболу. Федерация, поддержав стратегию ФИБА в данном направлении, одной из первых провела полноценный чемпионат по кибербаскетболу.

- Включение Кириленко в состав Центрального Бюро ФИБА в марте прошлого года, по нашему глубокому убеждению, несомненно обусловлено таким его подходом к работе, который подразумевает проработку развития баскетбола на перспективу, профессиональное владение ключевыми управленческими способностями руководителя международного уровня, - добавил Заглис.

Справка "РГ"

Регистрация кандидатов на пост президента РФБ перед отчетно-выборной конференцией завершилась в первой декаде августа. Кроме Кириленко, возглавляющего федерацию с 2015 года, претендентом является спортивный функционер, экс-главный тренер команды мужской Суперлиги 1 (второй дивизион чемпионата России) "Восток-65" (Южно-Сахалинск) Эдуард Сандлер. Кириленко был выдвинут региональными федерациями Удмуртии и Москвы, а Сандлер - Региональной спортивной молодежной общественной организацией "Федерация баскетбола Красноярского края".