В Минске минутой молчания почтили память погибшего во время акций протеста

В центре Минска минутой молчания почтили память погибшего во время акций протеста. Как передает ТАСС, на Пушкинской площади собрались тысячи людей, они несут цветы к стихийно возникшему мемориалу.

По данным РИА Новости, много людей пришло и на место прощания с погибшим. И это при том, что его родственники накануне просили не утраивать митинг по этому поводу. "Я благодарна людям, но пускай приходят на Пушкинскую, если хотят, но не к месту прощания, потому что будет очень много родных, друзей и близких, и чтобы не устраивать там митинг. Это все-таки прощание с человеком, нам надо как-то это пережить", - заявила его гражданская жена. И все же у входа в зал, где проходит церемония прощания, выстроилась огромная очередь, присутствует много тележурналистов и фоторепортеров.

Как заявила ранее пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова, мужчина погиб в ночь с 10 на 11 августа. "В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью", - отметила она.

В настоящее время обстановка в Минске достаточно спокойная. В городе проходят мирные акции в поддержку пострадавших во время беспорядков.