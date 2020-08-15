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15.08.2020 08:08
Рубрика: В мире

В Перу продвигают лечебные травы для борьбы с COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Спецпроект по популяризации традиционных лечебных трав среди населения для предотвращения заражений, смягчения последствий заболевания COVID-19 запустили в южном перуанском департаменте Аякучо. Информация появилась на сайте правительства региона.

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"Будут организованы передвижные выставки, которые позволят больше узнать о целебных свойствах растений и их применении. Перец матико, эвкалипт, мунья из семейства мятных, одуванчик традиционно использовались именно в лекарственных целях", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Организаторы проекта отмечают, что использование данных растений способно укрепить защитную систему организма и предотвратить вирусные инфекции. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Перу зарегистрировано 516 тысяч 296 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего же в мире число заболевших COVID-19 составляет 21 миллион 159 тысяч 730 человек.

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