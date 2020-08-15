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15.08.2020 09:15
Рубрика: В мире

В Сеуле прокурор покусал таксиста

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полиция Сеула ведет расследование инцидента, в ходе которого сотрудник прокуратуры избил и покусал водителя такси. Как сообщили южнокорейские СМИ, ссылаясь на информацию Управления полиции по округу Сочхо Сеула, инцидент произошел в первом часу ночи 14 августа.

Фото: iStock
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36-летний сотрудник Генеральной прокуратуры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел в такси, за рулем которого был пожилой водитель. По неизвестным причинам прокурор во время движения автомобиля на полном ходу стал открывать дверь и пытаться выйти. Водитель остановил машину и начал уговаривать пассажира успокоиться, указывая, что они еще не добрались до места назначения. Однако пассажир в ответ ударил водителя и укусил его за плечо.

Прибывший по вызову наряд полиции задержал дебошира, а водитель был доставлен в больницу, где ему была оказана первая помощь. В Генеральной прокуратуре отказались комментировать ситуацию, заявив лишь, что они "внимательно наблюдают за расследованием инцидента". Про дебошира известно, что он работает в Пучонском отделении региональной прокуратуры города Инчхон, но с февраля 2020 был откомандирован на работу в Генеральную прокуратуру страны.

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