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15.08.2020 08:23
Рубрика: В мире

В столичном регионе Южной Кореи произошла вспышка коронавируса

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Последние дни подтвердили то, о чем предупреждали многие корейские специалисты: коронавирус еще не побежден полностью и может быстро вернутся снова, если расслабиться и перестать соблюдать предписанные врачами меры.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если еще неделю назад в Южной Корее каждый день фиксировали по 20-40 новых больных, где большинство составляли зачастую приехавшие из зарубежья иностранцы или сами корейцы, то теперь этот показатель быстро превысил сто человек, где доминируют именно "свои", внутренние случаи инфицирования.

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Согласно обнародованной сегодня утром статистике, по состоянию на полночь 15 августа в Южной Корее за прошедшие сутки зарегистрировано 166 новых случаев заражения. В предшествующие три дня эти показатели составили 54, 56 и 103 зараженных.

Статистика демонстрирует, что Южная Корея столкнулась с очередной вспышкой коронавируса, которая сейчас сконцентрирована в столичном регионе - Сеуле и городах провинции Кёнги.

В этой связи в ходе проведенного экстренного заседания правительства Республики Корея было принято решение ужесточить в Сеуле и провинции Кёнги антикоронавирусные меры, повысив уровень социального дистанцирования до второй ступени. Меры вступают в силу в полночь на 16 августа и продлялся две недели. Заявление об этом сделал лично премьер-министр страны Чон Се Гюн.

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Согласно новым мерам, в указанных регионах вновь вводится запрет проведение спортивных мероприятий с присутствием болельщиков, а также будут закрыты заведения, которые попадают в разряд мест с повышенным уровнем опасности заражения коронавирусом.

Отметим, что в последние дни в Южной Корее стали появляться очаги коронавируса в самых разных общественных местах - церквях, кафе, ресторанах быстрого питания, кемпингах и других местах. Специалисты опасаются, что в итоге может произойти повторение массовой вспышки COVID-19, так как сейчас идет сезон отпусков, люди массово путешествуют по стране. Жара же заставляет многих не очень ответственно подходить к вопросу ношения масок.

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