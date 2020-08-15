В столичном регионе Южной Кореи произошла вспышка коронавируса

Последние дни подтвердили то, о чем предупреждали многие корейские специалисты: коронавирус еще не побежден полностью и может быстро вернутся снова, если расслабиться и перестать соблюдать предписанные врачами меры.

Если еще неделю назад в Южной Корее каждый день фиксировали по 20-40 новых больных, где большинство составляли зачастую приехавшие из зарубежья иностранцы или сами корейцы, то теперь этот показатель быстро превысил сто человек, где доминируют именно "свои", внутренние случаи инфицирования.

Согласно обнародованной сегодня утром статистике, по состоянию на полночь 15 августа в Южной Корее за прошедшие сутки зарегистрировано 166 новых случаев заражения. В предшествующие три дня эти показатели составили 54, 56 и 103 зараженных.

Статистика демонстрирует, что Южная Корея столкнулась с очередной вспышкой коронавируса, которая сейчас сконцентрирована в столичном регионе - Сеуле и городах провинции Кёнги.

В этой связи в ходе проведенного экстренного заседания правительства Республики Корея было принято решение ужесточить в Сеуле и провинции Кёнги антикоронавирусные меры, повысив уровень социального дистанцирования до второй ступени. Меры вступают в силу в полночь на 16 августа и продлялся две недели. Заявление об этом сделал лично премьер-министр страны Чон Се Гюн.

Согласно новым мерам, в указанных регионах вновь вводится запрет проведение спортивных мероприятий с присутствием болельщиков, а также будут закрыты заведения, которые попадают в разряд мест с повышенным уровнем опасности заражения коронавирусом.

Отметим, что в последние дни в Южной Корее стали появляться очаги коронавируса в самых разных общественных местах - церквях, кафе, ресторанах быстрого питания, кемпингах и других местах. Специалисты опасаются, что в итоге может произойти повторение массовой вспышки COVID-19, так как сейчас идет сезон отпусков, люди массово путешествуют по стране. Жара же заставляет многих не очень ответственно подходить к вопросу ношения масок.