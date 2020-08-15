В топ-1000 международного рейтинга университетов вошли 11 вузов России

Опубликован рейтинг лучших университетов мира ARWU, известный в России как Шанхайский рейтинг. Он считается одним из самых престижных и уважаемых вузовских "табелей о рангах".

В тысячу лучших вузов мира по версии Шанхайского рейтинга за 2020 год попали 11 российских университетов. Самая высокая позиция - у МГУ имени Ломоносова: он занял 93 место. Московский университет вот уже 17 лет стабильно входит в "золотую" сотню вузов мира. В тройке лидеров также СПбГУ (позиции 301-400) и МФТИ (позиции 401-500).В топ-5 российской части рейтинга ARWU также вошли Новосибирский университет, МИФИ и Уральский федеральный университет.

"Мы входим в топ-100, для нас это результат, - прокомментировал результаты рейтинга проектор МГУ Леонид Гусев. - По сравнению с прошлым годом это небольшое падение - в 2019 году мы занимали 87 место в мире. Но если посмотреть на динамику нескольких предыдущих лет (93, 86, 87 и снова 93 места), то все в пределах погрешности".

По словам проректора по науке МФТИ Виталия Багана, в общем Шанхайском академическом рейтинге Московский физтех сохранил свои позиции в топ-500 и третье место среди российских университетов.

- Шанхайский рейтинг в качестве одного из критериев рассматривает выпускников-нобелевских лауреатов. МФТИ - alma mater двух нобелевских лауреатов Константина Новоселова и Андрея Гейма, мы активно с ними сотрудничаем, - рассказал Виталий Баган "РГ". - Регулярно выходят совместные научные публикации, Константин Новоселов возглавляет наблюдательный совет Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ. Физтех много вкладывает для того чтобы этот центр стал ключевым в России по технологиям будущего, двумерной микроэлектронике, сенсорике и биотехнологиям.

Справка РГ:

Рейтинг ARWU выходит ежегодно с 2003 года. Критерии отбора вузов: число выпускников и сотрудников-лауреатов Нобелевской или Филдсовской премий, количество часто цитируемых исследователей, статьи, опубликованные в журналах "Nature"и "Science" за последние 10 лет, а также статьи с высоким индексом Science Citation Index - Expanded (SCIE) и Social Sciences Citation Index (SSCI). Специфика Шанхайского рейтинга в том, что вузы не готовят для него никаких "сводок" специально - все данные компания собирает и анализирует самостоятельно.