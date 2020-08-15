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15.08.2020 22:17
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 9900 человек

Текст: Юрий Гаврилов

Число представителей Вооруженных сил, с помощью медиков справившихся с новой коронавирусной инфекции снова увеличилось. При этом сократилось количество инфицированных COVID-19.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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По данным Минобороны на 15 августа, которые опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте ведомства, только за последние сутки после лечения выздоровели 48 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 9 тысяч 928 человек.

Кроме того, более 32 854 представителя Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 898 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 702 пациента лежат в военных госпиталях. 31 изолирован по месту службы. Четырнадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. А 151 человек изолированы на дому. "Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в состоянии средней тяжести - 8 человек, остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

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Там также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 4 120 пациентам, 694 из которых - гражданские. В бюллетене сказано, что все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медцентров, выздоровели и были выписаны.

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