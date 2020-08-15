"Вашингтон" проиграл "Айлендерс" несмотря на дубль Овечкина

"Вашингтон" потерпел второе подряд поражение в серии против "Нью-Йорк Айлендерс".

Второй матч серии начался с быстрого гола "Вашингтона", в составе которого наконец-то отличился капитан и лидер команды Александр Овечкин.

Однако партнеры порыв лидера не поддержали, совершив массу ошибок. И после перерыва "Кэпиталз" уже уступали 1:2. Но тут снова напомнил о себе Овечкин, оказавшийся на пятачке и подправивший шайбу в ворота. Но радость продлилась недолго. Еще один ляп от партнеров и вот счет уже 2:3.

Именно в этот момент Овечкин и допустил решающий промах. После паса Евгения Кузнецова ему оставалось попасть в пустой угол, но точность подвела. Расплата не заставила себя долго ждать. "Айлендерс" забили еще дважды и выиграли матч - 4:2. Счет в серии до четырех побед стал 0:2.

Овечкин после матча призвал болельщиков не отчаиваться. "В прошлом у нас уже было подобное. Мы прекрасно понимаем, как бороться, как играть, и мы сделаем все возможное. Я верю в эту команду, все мы верим друг в друга. Паники нет, счет только 0-2. Мы знаем свою силу, понимаем, что делать, чтобы все исправить. И мы сделаем это от матча к матчу", - приводит слова Овечкина Washington Post.