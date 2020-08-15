Вышел трейлер сериала Netflix "Молодой Валландер"

Стриминговый сервис Netflix выложил трейлер шестисерийного сериала "Молодой Валландер" (Young Wallander). Главным героем повествования станет молодой детектив Курт Валландер, персонаж, созданный шведским писателем и театральным режиссером Хеннингом Манкелем.

При этом задача разработчиков сериала не состоит в подробной экранизации сюжета литературных произведений Манкеля, их цель - показать профессиональное и личностное становление детектива, его первые шаги в избранной профессии. Курт становится свидетелем жестокого преступления и под руководством своего начальника Хемберга пытается сделать все возможное, чтобы установить истину по делу.

Данный подход хорошо знаком любителям детективов - одним из самых удачных воплощением подобной затеи в недалеком прошлом стал сериал "Молодой Морс" (Endeavour) в развитие крайне популярного и среди отечественных зрителей сериала "Инспектор Морс", основанного на детективах Колина Декстера.

Роль Курта Валландера в сериале сыграет шведский актер Адам Полссон, в сериале также снимались Лиэнн Бест, Ричард Диллэйн и Эллиз Шаппелль. Премьера на Netflix состоится 3 сентября 2020 года.