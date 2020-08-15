Новости

В Петербурге умер режиссер и телеведущий Борис Гершт 15:44
Из Капитана Америки Криса Эванса сделали Карателя. Вот как это выглядит 15:15
Названа лучшая романтическая комедия всех времен 14:42
Врач Ефремова заявил, что актер - не алкоголик 14:19
Юрий Лоза поделился воспоминаниями о Валентине Легкоступовой 13:47

Вышел трейлер сериала Netflix "Молодой Валландер"

Новости
    15.08.2020, 15:29
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Стриминговый сервис Netflix выложил трейлер шестисерийного сериала "Молодой Валландер" (Young Wallander). Главным героем повествования станет молодой детектив Курт Валландер, персонаж, созданный шведским писателем и театральным режиссером Хеннингом Манкелем.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер триллера "Дьявол всегда здесь" с Паттинсоном

При этом задача разработчиков сериала не состоит в подробной экранизации сюжета литературных произведений Манкеля, их цель - показать профессиональное и личностное становление детектива, его первые шаги в избранной профессии. Курт становится свидетелем жестокого преступления и под руководством своего начальника Хемберга пытается сделать все возможное, чтобы установить истину по делу.

Данный подход хорошо знаком любителям детективов - одним из самых удачных воплощением подобной затеи в недалеком прошлом стал сериал "Молодой Морс" (Endeavour) в развитие крайне популярного и среди отечественных зрителей сериала "Инспектор Морс", основанного на детективах Колина Декстера.

Роль Курта Валландера в сериале сыграет шведский актер Адам Полссон, в сериале также снимались Лиэнн Бест, Ричард Диллэйн и Эллиз Шаппелль. Премьера на Netflix состоится 3 сентября 2020 года.

Новости

Алексей Глызин обвинил в смерти Валентины Легкоступовой ее мужа 14.08.2020
Екатерина Семенова о смерти Легкоступовой: Противно, потому что глупо 14.08.2020
Михаил Ефремов отпущен домой 14.08.2020
Умерла Валентина Легкоступова 14.08.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер триллера "Дьявол всегда здесь" с Паттинсоном 14.08.2020
Вышел русский трейлер герметической фантастической драмы "Солнце" 13.08.2020
Вышел русский трейлер второго сезона "Темных начал" 13.08.2020
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ ONE Media
Вышел трейлер "Американского пирога 9" от сценариста "Симпсонов" 14.08.2020
Вышел трейлер немецкой супергеройской трагикомедии "Уроды" 13.08.2020
Вышел трейлер готического фэнтези Ренаты Литвиновой "Северный ветер" 12.08.2020
⧣ экранизации
Фото: Предоставлено Кинокомпанией ВОЛЬГА
Составлен список ста лучших сиквелов 13.08.2020
Возобновились съемки "Ведьмака" 13.08.2020
Во втором сезоне "Пацанов" появится новый супергерой 11.08.2020