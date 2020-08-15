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15.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России выявлен 5061 случай COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России выявлен 5061 случай COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 695
  • 2. Санкт-Петербург 162
  • 3. Свердловская область 158
  • 4. Московская область 153
  • 5. Ростовская область 128
  • 6. Ставропольский край 127
  • 7. Нижегородская область 125
  • 8. Ульяновская область 120
  • 9. Красноярский край 119
  • 10. Иркутская область 113
  • 11. Омская область 107
  • 12. Оренбургская область 105
  • 13. Ханты-Мансийский АО 103
  • 14. Саратовская область 97
  • 15. Волгоградская область 96
  • 16. Кемеровская область 96
  • 17. Воронежская область 95
  • 18. Приморский край 93
  • 19. Ямало-Ненецкий АО 90
  • 20. Алтайский край 89
  • 21. Краснодарский край 87
  • 22. Челябинская область 76
  • 23. Хабаровский край 76
  • 24. Пермский край 68
  • 25. Архангельская область 67
  • 26. Мурманская область 67
  • 27. Сахалинская область 61
  • 28. Костромская область 60
  • 29. Республика Дагестан 57
  • 30. Тюменская область 56
  • 31. Новосибирская область 56
  • 32. Республика Саха (Якутия) 55
  • 33. Кировская область 54
  • 34. Белгородская область 52
  • 35. Республика Калмыкия 52
  • 36. Томская область 51
  • 37. Самарская область 50
  • 38. Пензенская область 49
  • 39. Орловская область 45
  • 40. Вологодская область 43
  • 41. Республика Коми 41
  • 42. Псковская область 39
  • 43. Ярославская область 38
  • 44. Астраханская область 36
  • 45. Республика Башкортостан 34
  • 46. Чувашская Республика 34
  • 47. Брянская область 32
  • 48. Ивановская область 32
  • 49. Тульская область 32
  • 50. Республика Мордовия 32
  • 51. Рязанская область 31
  • 52. Удмуртская Республика 29
  • 53. Республика Бурятия 29
  • 54. Республика Татарстан 28
  • 55. Калужская область 27
  • 56. Ленинградская область 27
  • 57. Республика Крым 27
  • 58. Тверская область 26
  • 59. Тамбовская область 24
  • 60. Республика Алтай 24
  • 61. Владимирская область 23
  • 62. Курская область 23
  • 63. Республика Ингушетия 23
  • 64. Курганская область 23
  • 65. Калининградская область 20
  • 66. Новгородская область 20
  • 67. Республика Тыва 20
  • 68. Смоленская область 19
  • 69. Республика Адыгея 19
  • 70. Республика Хакасия 19
  • 71. Республика Карелия 18
  • 72. Магаданская область 18
  • 73. Липецкая область 17
  • 74. Кабардино-Балкарская Республика 17
  • 75. Амурская область 17
  • 76. Республика Марий Эл 16
  • 77. Карачаево-Черкесская Республика 15
  • 78. Камчатский край 15
  • 79. Забайкальский край 13
  • 80. Республика Северная Осетия 10
  • 81. Ненецкий автономный округ 8
  • 82. Чеченская Республика 6
  • 83. г. Севастополь 4
  • 84. Еврейская АО 3
  • Всего в России зарегистрировано 917 884 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0,0%
  • 2. Московская область, Республика Северная Осетия 0,2%
  • 3. Москва, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Смоленская область, Курская область, Забайкальский край, Чеченская Республика 0,3%
За сутки подтверждено 119 летальных случаев:
  • Владимирская область 4
  • Ивановская область 1
  • Костромская область 1
  • Московская область 2
  • Орловская область 1
  • Смоленская область 2
  • Тверская область 2
  • Тульская область 2
  • Москва 12
  • Республика Коми 3
  • Архангельская область 7
  • Вологодская область 1
  • Мурманская область 3
  • Санкт-Петербург 20
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Крым 1
  • Краснодарский край 3
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 6
  • Республика Дагестан 2
  • Чеченская Республика 2
  • Ставропольский край 4
  • Республика Татарстан 1
  • Республика Чувашия 2
  • Пермский край 2
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 3
  • Оренбургская область 1
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 2
  • Саратовская область 1
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 5
  • Ханты-Мансийский АО 2
  • Красноярский край 4
  • Иркутская область 1
  • Новосибирская область 3
  • Омская область 5
  • Хабаровский край 2
  • За весь период в России умерли 15 617 человек.
За сутки из стационаров выписано 6 447 выздоровевших:
  • Белгородская область 57
  • Брянская область 17
  • Владимирская область 15
  • Воронежская область 161
  • Ивановская область 56
  • Калужская область 54
  • Костромская область 27
  • Курская область 49
  • Липецкая область 72
  • Московская область 156
  • Орловская область 40
  • Рязанская область 21
  • Смоленская область 59
  • Тамбовская область 21
  • Тверская область 16
  • Тульская область 40
  • Ярославская область 39
  • Москва 1275
  • Республика Карелия 40
  • Республика Коми 54
  • Архангельская область 23
  • Ненецкий автономный округ 6
  • Вологодская область 15
  • Калининградская область 19
  • Ленинградская область 23
  • Мурманская область 137
  • Новгородская область 16
  • Псковская область 43
  • Санкт-Петербург 76
  • Республика Адыгея 36
  • Республика Калмыкия 20
  • Республика Крым 25
  • Краснодарский край 78
  • Астраханская область 52
  • Волгоградская область 97
  • Ростовская область 184
  • Республика Дагестан 43
  • Республика Ингушетия 21
  • Кабардино-Балкарская Республика 21
  • Карачаево-Черкесская Республика 98
  • Республика Северная Осетия - Алания 15
  • Чеченская Республика 4
  • Ставропольский край 69
  • Республика Башкортостан 186
  • Республика Марий Эл 25
  • Республика Мордовия 18
  • Республика Татарстан 63
  • Удмуртская Республика 17
  • Республика Чувашия 183
  • Пермский край 49
  • Кировская область 16
  • Нижегородская область 215
  • Оренбургская область 113
  • Пензенская область 123
  • Самарская область 67
  • Саратовская область 60
  • Ульяновская область 89
  • Курганская область 41
  • Свердловская область 77
  • Тюменская область 110
  • Ханты-Мансийский АО 209
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 124
  • Челябинская область 98
  • Республика Алтай 15
  • Республика Тыва 45
  • Республика Хакасия 37
  • Алтайский край 126
  • Красноярский край 74
  • Иркутская область 109
  • Кемеровская область 69
  • Новосибирская область 94
  • Омская область 140
  • Томская область 78
  • Республика Бурятия 38
  • Республика Саха (Якутия) 23
  • Забайкальский край 21
  • Камчатский край 7
  • Приморский край 101
  • Амурская область 35
  • Магаданская область 11
  • Хабаровский край 85
  • Сахалинская область 58
  • Еврейская автономная область 6
  • Чукотский автономный округ 2
  • За весь период пандемии из стационаров России выписано 729 411 выздоровевших.
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