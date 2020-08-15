За сутки в России выявлен 5061 случай COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 695

2. Санкт-Петербург 162

3. Свердловская область 158

4. Московская область 153

5. Ростовская область 128

6. Ставропольский край 127

7. Нижегородская область 125

8. Ульяновская область 120

9. Красноярский край 119

10. Иркутская область 113

11. Омская область 107

12. Оренбургская область 105

13. Ханты-Мансийский АО 103

14. Саратовская область 97

15. Волгоградская область 96

16. Кемеровская область 96

17. Воронежская область 95

18. Приморский край 93

19. Ямало-Ненецкий АО 90

20. Алтайский край 89

21. Краснодарский край 87

22. Челябинская область 76

23. Хабаровский край 76

24. Пермский край 68

25. Архангельская область 67

26. Мурманская область 67

27. Сахалинская область 61

28. Костромская область 60

29. Республика Дагестан 57

30. Тюменская область 56

31. Новосибирская область 56

32. Республика Саха (Якутия) 55

33. Кировская область 54

34. Белгородская область 52

35. Республика Калмыкия 52

36. Томская область 51

37. Самарская область 50

38. Пензенская область 49

39. Орловская область 45

40. Вологодская область 43

41. Республика Коми 41

42. Псковская область 39

43. Ярославская область 38

44. Астраханская область 36

45. Республика Башкортостан 34

46. Чувашская Республика 34

47. Брянская область 32

48. Ивановская область 32

49. Тульская область 32

50. Республика Мордовия 32

51. Рязанская область 31

52. Удмуртская Республика 29

53. Республика Бурятия 29

54. Республика Татарстан 28

55. Калужская область 27

56. Ленинградская область 27

57. Республика Крым 27

58. Тверская область 26

59. Тамбовская область 24

60. Республика Алтай 24

61. Владимирская область 23

62. Курская область 23

63. Республика Ингушетия 23

64. Курганская область 23

65. Калининградская область 20

66. Новгородская область 20

67. Республика Тыва 20

68. Смоленская область 19

69. Республика Адыгея 19

70. Республика Хакасия 19

71. Республика Карелия 18

72. Магаданская область 18

73. Липецкая область 17

74. Кабардино-Балкарская Республика 17

75. Амурская область 17

76. Республика Марий Эл 16

77. Карачаево-Черкесская Республика 15

78. Камчатский край 15

79. Забайкальский край 13

80. Республика Северная Осетия 10

81. Ненецкий автономный округ 8

82. Чеченская Республика 6

83. г. Севастополь 4

84. Еврейская АО 3

Всего в России зарегистрировано 917 884 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0,0%

2. Московская область, Республика Северная Осетия 0,2%

3. Москва, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Смоленская область, Курская область, Забайкальский край, Чеченская Республика 0,3% За сутки подтверждено 119 летальных случаев: Владимирская область 4

Ивановская область 1

Костромская область 1

Московская область 2

Орловская область 1

Смоленская область 2

Тверская область 2

Тульская область 2

Москва 12

Республика Коми 3

Архангельская область 7

Вологодская область 1

Мурманская область 3

Санкт-Петербург 20

Республика Адыгея 1

Республика Крым 1

Краснодарский край 3

Астраханская область 1

Волгоградская область 1

Ростовская область 6

Республика Дагестан 2

Чеченская Республика 2

Ставропольский край 4

Республика Татарстан 1

Республика Чувашия 2

Пермский край 2

Кировская область 1

Нижегородская область 3

Оренбургская область 1

Пензенская область 1

Самарская область 2

Саратовская область 1

Курганская область 1

Свердловская область 5

Ханты-Мансийский АО 2

Красноярский край 4

Иркутская область 1

Новосибирская область 3

Омская область 5

Хабаровский край 2

За весь период в России умерли 15 617 человек. За сутки из стационаров выписано 6 447 выздоровевших: Белгородская область 57

Брянская область 17

Владимирская область 15

Воронежская область 161

Ивановская область 56

Калужская область 54

Костромская область 27

Курская область 49

Липецкая область 72

Московская область 156

Орловская область 40

Рязанская область 21

Смоленская область 59

Тамбовская область 21

Тверская область 16

Тульская область 40

Ярославская область 39

Москва 1275

Республика Карелия 40

Республика Коми 54

Архангельская область 23

Ненецкий автономный округ 6

Вологодская область 15

Калининградская область 19

Ленинградская область 23

Мурманская область 137

Новгородская область 16

Псковская область 43

Санкт-Петербург 76

Республика Адыгея 36

Республика Калмыкия 20

Республика Крым 25

Краснодарский край 78

Астраханская область 52

Волгоградская область 97

Ростовская область 184

Республика Дагестан 43

Республика Ингушетия 21

Кабардино-Балкарская Республика 21

Карачаево-Черкесская Республика 98

Республика Северная Осетия - Алания 15

Чеченская Республика 4

Ставропольский край 69

Республика Башкортостан 186

Республика Марий Эл 25

Республика Мордовия 18

Республика Татарстан 63

Удмуртская Республика 17

Республика Чувашия 183

Пермский край 49

Кировская область 16

Нижегородская область 215

Оренбургская область 113

Пензенская область 123

Самарская область 67

Саратовская область 60

Ульяновская область 89

Курганская область 41

Свердловская область 77

Тюменская область 110

Ханты-Мансийский АО 209

Ямало-Ненецкий автономный округ 124

Челябинская область 98

Республика Алтай 15

Республика Тыва 45

Республика Хакасия 37

Алтайский край 126

Красноярский край 74

Иркутская область 109

Кемеровская область 69

Новосибирская область 94

Омская область 140

Томская область 78

Республика Бурятия 38

Республика Саха (Якутия) 23

Забайкальский край 21

Камчатский край 7

Приморский край 101

Амурская область 35

Магаданская область 11

Хабаровский край 85

Сахалинская область 58

Еврейская автономная область 6

Чукотский автономный округ 2

За весь период пандемии из стационаров России выписано 729 411 выздоровевших.