За сутки в России выявлен 5061 случай COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 695
- 2. Санкт-Петербург 162
- 3. Свердловская область 158
- 4. Московская область 153
- 5. Ростовская область 128
- 6. Ставропольский край 127
- 7. Нижегородская область 125
- 8. Ульяновская область 120
- 9. Красноярский край 119
- 10. Иркутская область 113
- 11. Омская область 107
- 12. Оренбургская область 105
- 13. Ханты-Мансийский АО 103
- 14. Саратовская область 97
- 15. Волгоградская область 96
- 16. Кемеровская область 96
- 17. Воронежская область 95
- 18. Приморский край 93
- 19. Ямало-Ненецкий АО 90
- 20. Алтайский край 89
- 21. Краснодарский край 87
- 22. Челябинская область 76
- 23. Хабаровский край 76
- 24. Пермский край 68
- 25. Архангельская область 67
- 26. Мурманская область 67
- 27. Сахалинская область 61
- 28. Костромская область 60
- 29. Республика Дагестан 57
- 30. Тюменская область 56
- 31. Новосибирская область 56
- 32. Республика Саха (Якутия) 55
- 33. Кировская область 54
- 34. Белгородская область 52
- 35. Республика Калмыкия 52
- 36. Томская область 51
- 37. Самарская область 50
- 38. Пензенская область 49
- 39. Орловская область 45
- 40. Вологодская область 43
- 41. Республика Коми 41
- 42. Псковская область 39
- 43. Ярославская область 38
- 44. Астраханская область 36
- 45. Республика Башкортостан 34
- 46. Чувашская Республика 34
- 47. Брянская область 32
- 48. Ивановская область 32
- 49. Тульская область 32
- 50. Республика Мордовия 32
- 51. Рязанская область 31
- 52. Удмуртская Республика 29
- 53. Республика Бурятия 29
- 54. Республика Татарстан 28
- 55. Калужская область 27
- 56. Ленинградская область 27
- 57. Республика Крым 27
- 58. Тверская область 26
- 59. Тамбовская область 24
- 60. Республика Алтай 24
- 61. Владимирская область 23
- 62. Курская область 23
- 63. Республика Ингушетия 23
- 64. Курганская область 23
- 65. Калининградская область 20
- 66. Новгородская область 20
- 67. Республика Тыва 20
- 68. Смоленская область 19
- 69. Республика Адыгея 19
- 70. Республика Хакасия 19
- 71. Республика Карелия 18
- 72. Магаданская область 18
- 73. Липецкая область 17
- 74. Кабардино-Балкарская Республика 17
- 75. Амурская область 17
- 76. Республика Марий Эл 16
- 77. Карачаево-Черкесская Республика 15
- 78. Камчатский край 15
- 79. Забайкальский край 13
- 80. Республика Северная Осетия 10
- 81. Ненецкий автономный округ 8
- 82. Чеченская Республика 6
- 83. г. Севастополь 4
- 84. Еврейская АО 3
- Всего в России зарегистрировано 917 884 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0,0%
- 2. Московская область, Республика Северная Осетия 0,2%
- 3. Москва, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Смоленская область, Курская область, Забайкальский край, Чеченская Республика 0,3%
За сутки подтверждено 119 летальных случаев:
- Владимирская область 4
- Ивановская область 1
- Костромская область 1
- Московская область 2
- Орловская область 1
- Смоленская область 2
- Тверская область 2
- Тульская область 2
- Москва 12
- Республика Коми 3
- Архангельская область 7
- Вологодская область 1
- Мурманская область 3
- Санкт-Петербург 20
- Республика Адыгея 1
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 3
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 6
- Республика Дагестан 2
- Чеченская Республика 2
- Ставропольский край 4
- Республика Татарстан 1
- Республика Чувашия 2
- Пермский край 2
- Кировская область 1
- Нижегородская область 3
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 1
- Самарская область 2
- Саратовская область 1
- Курганская область 1
- Свердловская область 5
- Ханты-Мансийский АО 2
- Красноярский край 4
- Иркутская область 1
- Новосибирская область 3
- Омская область 5
- Хабаровский край 2
- За весь период в России умерли 15 617 человек.
За сутки из стационаров выписано 6 447 выздоровевших:
- Белгородская область 57
- Брянская область 17
- Владимирская область 15
- Воронежская область 161
- Ивановская область 56
- Калужская область 54
- Костромская область 27
- Курская область 49
- Липецкая область 72
- Московская область 156
- Орловская область 40
- Рязанская область 21
- Смоленская область 59
- Тамбовская область 21
- Тверская область 16
- Тульская область 40
- Ярославская область 39
- Москва 1275
- Республика Карелия 40
- Республика Коми 54
- Архангельская область 23
- Ненецкий автономный округ 6
- Вологодская область 15
- Калининградская область 19
- Ленинградская область 23
- Мурманская область 137
- Новгородская область 16
- Псковская область 43
- Санкт-Петербург 76
- Республика Адыгея 36
- Республика Калмыкия 20
- Республика Крым 25
- Краснодарский край 78
- Астраханская область 52
- Волгоградская область 97
- Ростовская область 184
- Республика Дагестан 43
- Республика Ингушетия 21
- Кабардино-Балкарская Республика 21
- Карачаево-Черкесская Республика 98
- Республика Северная Осетия - Алания 15
- Чеченская Республика 4
- Ставропольский край 69
- Республика Башкортостан 186
- Республика Марий Эл 25
- Республика Мордовия 18
- Республика Татарстан 63
- Удмуртская Республика 17
- Республика Чувашия 183
- Пермский край 49
- Кировская область 16
- Нижегородская область 215
- Оренбургская область 113
- Пензенская область 123
- Самарская область 67
- Саратовская область 60
- Ульяновская область 89
- Курганская область 41
- Свердловская область 77
- Тюменская область 110
- Ханты-Мансийский АО 209
- Ямало-Ненецкий автономный округ 124
- Челябинская область 98
- Республика Алтай 15
- Республика Тыва 45
- Республика Хакасия 37
- Алтайский край 126
- Красноярский край 74
- Иркутская область 109
- Кемеровская область 69
- Новосибирская область 94
- Омская область 140
- Томская область 78
- Республика Бурятия 38
- Республика Саха (Якутия) 23
- Забайкальский край 21
- Камчатский край 7
- Приморский край 101
- Амурская область 35
- Магаданская область 11
- Хабаровский край 85
- Сахалинская область 58
- Еврейская автономная область 6
- Чукотский автономный округ 2
- За весь период пандемии из стационаров России выписано 729 411 выздоровевших.