"Зенит" без Дзюбы обыграл "Ростов"

В матче второго тура РПЛ "Зенит" на выезде переиграл "Ростов" со счетом 2:0.

Матч в Ростове-на-Дону можно считать центральным во втором туре. В гости к амбициозной местной команде приехал действующий чемпион, который испытывает некоторые проблемы с составом. Из-за болей в спине в Санкт-Петербурге остался Артем Дзюба, а в запасе на эту встречу оказалось совсем мало игроков.

С первых минут команды показали яркий футбол. Однако счет был открыт лишь с пенальти. Арбитр VAR Сергей Карасев увидел игру рукой у игрока хозяев и подсказал главному судье. Павел Кукуян посмотрел повтор и указал на "точку". Сердар Азмун переиграть Сергея Песьякова не смог, но на добивании иранец был первым.

После перерыва "Зенит" за счет активного Малкома продолжил опасно атаковать, однако контратаки хозяев были опасны. Защитник питерцев Ярослав Ракицкий на 78-й минуте был вынужден сфолить и, получив вторую карточку, ушел в раздевалку.

"Ростов" пошел на штурм, но пропустил. После подачи со стандарта Деян Ловрен открыл счет голам в РПЛ. "Зенит" победил и, набрав 6 очков, возглавил турнирную таблицу.