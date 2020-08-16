22-летняя певица и актриса Саша Спилберг заразилась коронавирусом

22-летняя видеоблогер, певица и актриса Саша Спилберг и ее молодой человек заразились коронавирусом. Об этом общественности стало известно из Instagram данного топового блогера.

"У нас подтвердился коронавирус... Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли что болеем - были уверены, что у меня обычная простуда", - информирует Спилберг. Уточняя, что у пары "симптомы разной тяжести" и они оба находятся на карантине до 25 августа.

По словам Спилберг, у нее "самая сильная симптоматика уже прошла", но у Парула, ее спутника, "все еще температура и сильная слабость".

"В общем, держим за нас кулачки", - написала Саша, призвав подписчиков проголосовать, имеет ли ей смысл снять влог о том, как у них с Парулом "проходит вирус".

Настоящее имя Саши Спилберг Александра Александровна Балковская. Родилась в 1997-м в Москве. Входит в десятку самых популярных девушек-блогеров рунета по версии YouTube и Tubular Influencer Score. Дебютный сингл выпустила в 2013-м. Появляется в фильмах "Взломать блогеров", "Ёлки 5", "Ёлки Последние".

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