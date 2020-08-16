Новости

Вышел трейлер сайфая Escape с Кристиной Асмус 18:52
Вышел трейлер черной комедии с "Арьей Старк" "Две недели для жизни" 18:40
Вышел трейлер 4-го сезона "Страйка" - детектива по романам Роулинг 18:34
Лев Лещенко прокомментировал смерть Валентины Легкоступовой 15.08.2020
На роль нового Росомахи предложили Шайу ЛаБафа 15.08.2020

22-летняя певица и актриса Саша Спилберг заразилась коронавирусом

Новости
    16.08.2020, 18:26
Текст:   Олег Усков

22-летняя видеоблогер, певица и актриса Саша Спилберг и ее молодой человек заразились коронавирусом. Об этом общественности стало известно из Instagram данного топового блогера.

"У нас подтвердился коронавирус... Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли что болеем - были уверены, что у меня обычная простуда", - информирует Спилберг. Уточняя, что у пары "симптомы разной тяжести" и они оба находятся на карантине до 25 августа.

По словам Спилберг, у нее "самая сильная симптоматика уже прошла", но у Парула, ее спутника, "все еще температура и сильная слабость".

"В общем, держим за нас кулачки", - написала Саша, призвав подписчиков проголосовать, имеет ли ей смысл снять влог о том, как у них с Парулом "проходит вирус".

Настоящее имя Саши Спилберг Александра Александровна Балковская. Родилась в 1997-м в Москве. Входит в десятку самых популярных девушек-блогеров рунета по версии YouTube и Tubular Influencer Score. Дебютный сингл выпустила в 2013-м. Появляется в фильмах "Взломать блогеров", "Ёлки 5", "Ёлки Последние".

Ранее коронавирусом заразилась Рита Дакота.

Новости

В Петербурге умер режиссер и телеведущий Борис Гершт 15.08.2020
Вышел трейлер сериала Netflix "Молодой Валландер" 15.08.2020
Из Капитана Америки Криса Эванса сделали Карателя. Вот как это выглядит 15.08.2020
Названа лучшая романтическая комедия всех времен 15.08.2020
⧣ Россия
Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
Врач Ефремова заявил, что актер - не алкоголик 15.08.2020
Юрий Лоза поделился воспоминаниями о Валентине Легкоступовой 15.08.2020
Алексей Глызин обвинил в смерти Валентины Легкоступовой ее мужа 14.08.2020
⧣ интернет
Фото: Предоставлено Кинокомпанией ВОЛЬГА
Составлен список ста лучших сиквелов 13.08.2020
Пауки Гарфилд и Магуайр спешат на помощь Тому Холланду на новом арте 10.08.2020
Опубликован рейтинг самых популярных российских онлайн-сериалов 08.08.2020
⧣ происшествия
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Екатерина Семенова о смерти Легкоступовой: Противно, потому что глупо 14.08.2020
Михаил Ефремов отпущен домой 14.08.2020
Умерла Валентина Легкоступова 14.08.2020