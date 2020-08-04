У певицы Риты Дакоты с третьего раза нашли коронавирус

Тридцатилетняя российская и белорусская певица и автор песен Рита Дакота заразилась новым коронавирусом, о чем сообщила через Instagram.

Она уточнила: тесты выявили COVID-19 только с третьего раза. И хотя "ни кровь, ни КТ не показало короны", "чуйка" артистку, по ее словам, не подвела, заставив ее все это время сидеть дома.

Со слов Дакоты, болезнь протекает не тяжело - у нее лишь пропало обоняние и ломит всё тело, чувствует она себя в целом нормально.

"А представляете, если бы я забила и не стала заморачиваться с третьим анализом. Скольких бы людей я могла перезаражать! Волосы дыбом..." - добавила певица.

Настоящее имя Дакоты Маргарита Герасиович. Родилась в 1990-м в Минске. Музыкой занимается с пяти лет. Закончила ВГИК. Участница "Фабрики звезд", на которой познакомилась с будущим мужем - Владом Соколовским. Первый сольный альбом артистки датирован этим годом.

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