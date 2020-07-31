Рэпер Элджей госпитализирован с коронавирусом

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Преуспевающий российский рэпер Элджей, у которого с супругой, 29-летней телеведущей Анастасией Ивлевой, тесты на новую коронавирусную инфекцию показали положительный результат, госпитализирован в Москве.
Во всяком случае, такие выводы можно предпринять из только что размещенного в сторис Instagram исполнителя небольшого видео.
В нем Элджей лежит на каталке в карете скорой помощи.
Дальнейшие обстоятельства не уточнены.
Рэпер и телеведущая поженились в сентябре прошлого года.