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Рэпер Элджей госпитализирован с коронавирусом

Новости
    31.07.2020, 20:30
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Преуспевающий российский рэпер Элджей, у которого с супругой, 29-летней телеведущей Анастасией Ивлевой, тесты на новую коронавирусную инфекцию показали положительный результат, госпитализирован в Москве.

Во всяком случае, такие выводы можно предпринять из только что размещенного в сторис Instagram исполнителя небольшого видео.

В нем Элджей лежит на каталке в карете скорой помощи.

Дальнейшие обстоятельства не уточнены.

Рэпер и телеведущая поженились в сентябре прошлого года.

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