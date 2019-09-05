Рэпер Элджей женился на ведущей "Орла и решки" Ивлеевой

Рэпер Алексей Узенюк, известный как Элджей женился на популярной телеведущей и видеоблогере Анастасии Ивлеевой.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", ссылающееся на Единый государственный реестр юридических лиц, индивидуальный предприниматель Ивлеева сменила фамилию на Узенюк.

О романе с Элджеем Ивлеева объявила в прошлом году. О подготовке к свадьбе СМИ стали писать в минувшем месяце.

Ранее на своей странице в Instagram Ивлеева разместила фото Узенюка, подписав её: "Муж".

Также мы писали о том, что Элджею запретили въезд на Украину с формулировкой "в интересах безопасности государства".