Новости

Сериал "Острые козырьки" может продолжиться спин-оффом 15:30
Названа дата премьеры пятого сезона "Острых козырьков" 14:12
Сын перенесшего инсульт Алена Делона рассказал о состоянии отца 13:55
Дэвид Теннант не против сняться в юбилейном выпуске "Доктора Кто" 13:10
Умер фронтмен Silver Jews Дэвид Берман 12:40

СМИ: ведущая "Орла и решки" Ивлеева и рэпер Элджей женятся

Поп-музыка
    09.08.2019, 15:12
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/_agentgirl_ Фото: instagram.com/_agentgirl_
Фото: instagram.com/_agentgirl_

Отечественные СМИ настаивают, что 28-летняя преуспевающая блогерша, звезда шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева и 25-летний топовый рэпер Элджей (в миру - Алексей Узенюк) помолвлены и дело идет к свадьбе.

Официальных комментариев сторон нет. Но есть россыпь намеков в социальных сетях - и "засвеченное" бриллиантовое кольцо на пальце Насти, "похожее на помолвочное", и случайно "засвеченный" ею рабочий стол ноутбука с папками "Свадьба" и "Новосибирск" (родной город рэпера).

О том, что у названных медийных персон роман, стало известно летом прошлого года, когда молодые люди начали параллельно публиковать в Instagram лирические снимки. За которыми последовало откровенное интервью телеведущей по теме.

Анастасия Ивлева родилась 8 марта 1991 года в Разметелево, Ленинградская область. Помимо основной своей деятельности - немного актриса. Наиболее известна по программе "Орел и решка. Перезагрузка". Появляется в сиквеле "Бабушки легкого поведения".

Два года подряд входила в первую десятку сотни самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер сериала "Блудный сын", вдохновленный "Доктором Хаусом" 12:15
Netflix закрывает сериал о переходе в параллельные миры OA 11:25
В Москве началась церемония прощания с Вилли Токаревым 10:50
Сценарий второго сезона сериала "Жизнь после смерти" готов 08.08.2019
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Квентин Тарантино признался в любви к фильмам Тимура Бекмамбетова 08.08.2019
Барецкий пообещал, что Сергей Бодров-младший появится в "Брате 3" 08.08.2019
Продавец "Крота" ответил Алибасову 08.08.2019
⧣ музыка
Фото: youtube.com
Пианист превратил Jingle Bells и Happy Birthday в хоррор-саундтреки 08.08.2019
Названы новые дата и место прощания и похорон Вилли Токарева 08.08.2019
Сэдком "Атланта" продлили на четвертый сезон 07.08.2019
⧣ светская хроника
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram 03.08.2019
Фото: Клаудиа Шиффер снялась полностью обнаженной 02.08.2019
Видео: 9-летняя внучка Владимира Машкова зачитала рэп в машине 29.07.2019