СМИ: ведущая "Орла и решки" Ивлеева и рэпер Элджей женятся

Отечественные СМИ настаивают, что 28-летняя преуспевающая блогерша, звезда шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева и 25-летний топовый рэпер Элджей (в миру - Алексей Узенюк) помолвлены и дело идет к свадьбе.

Официальных комментариев сторон нет. Но есть россыпь намеков в социальных сетях - и "засвеченное" бриллиантовое кольцо на пальце Насти, "похожее на помолвочное", и случайно "засвеченный" ею рабочий стол ноутбука с папками "Свадьба" и "Новосибирск" (родной город рэпера).

О том, что у названных медийных персон роман, стало известно летом прошлого года, когда молодые люди начали параллельно публиковать в Instagram лирические снимки. За которыми последовало откровенное интервью телеведущей по теме.

Анастасия Ивлева родилась 8 марта 1991 года в Разметелево, Ленинградская область. Помимо основной своей деятельности - немного актриса. Наиболее известна по программе "Орел и решка. Перезагрузка". Появляется в сиквеле "Бабушки легкого поведения".

Два года подряд входила в первую десятку сотни самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim.