Более десяти человек погибли при атаке на отель в Сомали.

Инцидент произошел в столице страны - Могадишо. Боевики подорвали заминированный автомобиль рядом с отелем Elite hotel, после чего ворвались в здание и открыли огонь по людям, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. В результате нападения погибли более десяти человек, более 30 человек получили ранения.

В настоящее время террористы забаррикадировались на верхних этажах в здании отеля и ведут стрельбу по прибывшим на место правительственным силам.