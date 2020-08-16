Ценные породы лосося, осетровых и других рыб оказались под угрозой исчезновения. Росрыболовство пытается оградить прибрежные полосы лесов (они создают необходимые условия для нереста рыбы) от вырубки, но процесс зашел в тупик.

Общественный совет при Росрыболовстве обратился в Госдуму, Совет Федерации и к главам восьми регионов с просьбой ускорить формирование рыбоохранных заповедных зон на месте нерестоохранных полос лесов. Копии писем есть у "РГ".

Год назад вступила в силу новая редакция Лесного кодекса, по которой снимается запрет на сплошные рубки в нерестоохранных полосах лесов. По данным Общественного совета, площадь таких полос составляет около 56,8 млн га - это около 5% всего лесного фонда. Ширина существующих нерестоохранных полос лесов - 0,5-3 км. Но по новой версии кодекса ширина рыбоохранных зон - 200 метров. А этого недостаточно для нормального воспроизводства ценных видов водных биоресурсов, говорит председатель Общественного совета Герман Зверев.

Под угрозой вырубки оказались 50 млн га прибрежных лесов

Проведение вырубок в нерестоохранных полосах приводит к нарушению режима стока, обмелению, замутнению воды, заилению и долговременной деградации нерестовых участков. С уменьшением площади нерестоохранных полос лесов под угрозу деградации попадают нерестилища тихоокеанских лососей, атлантического лосося (семги), осетровых, сиговых и других ценных пресноводных, проходных и полупроходных видов рыб. Общий годовой вылов этих рыб составляет около 500 тыс. тонн. По оценкам экологов, при худшем сценарии это приведет к сокращению их рыбопродуктивности и рыбных запасов в пять раз. В конечном итоге это несет угрозу продовольственной безопасности страны и сохранению водных биологических ресурсов в целом.

Спасти нерестоохранные полосы можно, если перевести их в статус рыбоохранных заповедных зон, поясняет Зверев. Общественный совет просит регионы предоставить в Росрыболовство материалы о нерестоохранных полосах для перевода, а пока зоны будут документально оформляться, не давать согласия на вырубку полос.

"Проблема, действительно, горящая. Со вступлением в силу нового Лесного кодекса в ряде регионов уже началась вырубка леса в границах бывших нерестоохранных полос", - говорил в середине июля замглавы Росрыболовства Василий Соколов. На запрос "РГ" в регионах, получивших письма Общественного совета, не ответили.

Пока нерестоохранные полосы ни в одном из регионов не тронуты, говорит координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Константин Кобяков. По его словам, для этого одного Лесного кодекса недостаточно, чтобы это стало возможным, нужно разработать и принять еще несколько документов. Пока только Архангельская область предпринимает шаги для этого. Вместе с тем обратный процесс - перевода полос в природоохранные заповедные зоны - тоже не прост. Поскольку это делается впервые, возникает много вопросов. "В каких-то регионах нет информационных материалов или они устарели. Непонятно, нерестится ли там рыба, есть ли смысл создавать там рыбоохранные зоны. Для этого нужно проводить полевые работы, но их тоже не сделаешь быстро", - поясняет эксперт. По его информации, пока только Амурская область почти подготовила необходимые документы для перевода полос в другой статус. В этой ситуации быстрее могут оказаться те, кому выгодна вырубка леса. Ведь в отдельных регионах единственный оставшийся пригодным для заготовки лес находится как раз в нерестоохранных полосах.