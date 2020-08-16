Новости

Глава МВД Беларуси прокомментировал гибель участника протестов в Минске 19:43
Собянин призвал горожан присоединиться к тренировкам в московских парках 19:02
Дарига Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана 19:01
Бурляев: Николай Губенко всегда был патриотом 18:54
Вышел трейлер 4-го сезона "Страйка" - детектива по романам Роулинг 18:34
22-летняя певица и актриса Саша Спилберг заразилась коронавирусом 18:26
В РФС посчитали верными действия арбитра в матче "Рубин" - "Локомотив" 18:08
Десятки тысяч человек собрались на митинг протеста возле стелы в Минске 17:56
Мешков рассудит "Зенит" и ЦСКА в третьем туре РПЛ 17:54
На Кубани арестовали родителей, которые "жонглировали" ребенком 17:50
В Башкирии приостановили работы по геологоразведке на горе Куштау 17:44
Технологию строительства зданий на Луне создали в Индии 17:26
В митинге в поддержку Лукашенко приняли участие более 65 тысяч человек 16:39
Лукашенко заявил о готовности провести реформы 16:00
В Москве задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка 15:25
В ФК "Строгино" заявили, что у умершего игрока не было проблем со здоровьем 14:44
Задержанные в Беларуси россияне рассказали свою историю 14:41
Мэр Москвы выразил соболезнования в связи со смертью Николая Губенко 14:35
Глава МВД Беларуси пообещал проверки по случаям насилия со стороны милиции 14:07
В Башкирии иномарка сбила беременную женщину с ребенком 14:05
В Москву вернется 26-градусная жара 13:05
Президентский кортеж прибыл к месту проведения акции в поддержку Лукашенко 12:39
РФС выясняет обстоятельства смерти 17-летнего футболиста в Москве 12:19
Володин посетил строящийся реабилитационный центр в Смоленской области 11:48
В Сочи супругов задержали из-за видео с "жонглированием" младенцем 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
16.08.2020 18:24
Рубрика: Экономика

Щепки плывут

У ценных пород рыб "отбирают" нерестилища
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 181(8235)
Ценные породы лосося, осетровых и других рыб оказались под угрозой исчезновения. Росрыболовство пытается оградить прибрежные полосы лесов (они создают необходимые условия для нереста рыбы) от вырубки, но процесс зашел в тупик.
Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Общественный совет при Росрыболовстве обратился в Госдуму, Совет Федерации и к главам восьми регионов с просьбой ускорить формирование рыбоохранных заповедных зон на месте нерестоохранных полос лесов. Копии писем есть у "РГ".

Год назад вступила в силу новая редакция Лесного кодекса, по которой снимается запрет на сплошные рубки в нерестоохранных полосах лесов. По данным Общественного совета, площадь таких полос составляет около 56,8 млн га - это около 5% всего лесного фонда. Ширина существующих нерестоохранных полос лесов - 0,5-3 км. Но по новой версии кодекса ширина рыбоохранных зон - 200 метров. А этого недостаточно для нормального воспроизводства ценных видов водных биоресурсов, говорит председатель Общественного совета Герман Зверев.

Под угрозой вырубки оказались 50 млн га прибрежных лесов

Проведение вырубок в нерестоохранных полосах приводит к нарушению режима стока, обмелению, замутнению воды, заилению и долговременной деградации нерестовых участков. С уменьшением площади нерестоохранных полос лесов под угрозу деградации попадают нерестилища тихоокеанских лососей, атлантического лосося (семги), осетровых, сиговых и других ценных пресноводных, проходных и полупроходных видов рыб. Общий годовой вылов этих рыб составляет около 500 тыс. тонн. По оценкам экологов, при худшем сценарии это приведет к сокращению их рыбопродуктивности и рыбных запасов в пять раз. В конечном итоге это несет угрозу продовольственной безопасности страны и сохранению водных биологических ресурсов в целом.

Спасти нерестоохранные полосы можно, если перевести их в статус рыбоохранных заповедных зон, поясняет Зверев. Общественный совет просит регионы предоставить в Росрыболовство материалы о нерестоохранных полосах для перевода, а пока зоны будут документально оформляться, не давать согласия на вырубку полос.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Рыбакам-любителям разрешат продавать улов

"Проблема, действительно, горящая. Со вступлением в силу нового Лесного кодекса в ряде регионов уже началась вырубка леса в границах бывших нерестоохранных полос", - говорил в середине июля замглавы Росрыболовства Василий Соколов. На запрос "РГ" в регионах, получивших письма Общественного совета, не ответили.

Пока нерестоохранные полосы ни в одном из регионов не тронуты, говорит координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Константин Кобяков. По его словам, для этого одного Лесного кодекса недостаточно, чтобы это стало возможным, нужно разработать и принять еще несколько документов. Пока только Архангельская область предпринимает шаги для этого. Вместе с тем обратный процесс - перевода полос в природоохранные заповедные зоны - тоже не прост. Поскольку это делается впервые, возникает много вопросов. "В каких-то регионах нет информационных материалов или они устарели. Непонятно, нерестится ли там рыба, есть ли смысл создавать там рыбоохранные зоны. Для этого нужно проводить полевые работы, но их тоже не сделаешь быстро", - поясняет эксперт. По его информации, пока только Амурская область почти подготовила необходимые документы для перевода полос в другой статус. В этой ситуации быстрее могут оказаться те, кому выгодна вырубка леса. Ведь в отдельных регионах единственный оставшийся пригодным для заготовки лес находится как раз в нерестоохранных полосах.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Росрыболовство

Главное сегодня

В Башкирии приостановили работы по геологоразведке на горе Куштау
Истребитель Су-27 перехватил над Черным морем разведчика из Италии
Названы сроки начала гражданского оборота вакцины от коронавируса
Дарига Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана
За сутки в России подтверждено 4969 случаев COVID-19 в 84 регионах
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
В Минтруде разъяснили порядок перевода на удаленную работу