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Нефть

На нефтяном рынке сохраняется умеренно негативный настрой. Цены остаются в стабильной позиции и ждут новых макроэкономических сигналов. Баррель марки Brent колеблется в диапазоне 44,5-45,2 долл., отражая неуверенность инвесторов по поводу дальнейшего тренда. На следующей неделе повышенное внимание участников привлечет заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (19 августа) и прогнозы относительно планов по нефтедобыче, отмечает Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал".

К добыче нефти в Арктике допустят иностранные компании

Валюта

Рубль не сдает позиции, несмотря на пятничный осторожный настрой инвесторов. Доллар практически без изменений - колеблется в диапазоне 72,9-73,5. Евро слабо растет на фоне укрепления против доллара на межбанковском рынке. Коридор для евровалюты составил в конце прошлой недели 86,1-86,8. "На следующей неделе мы ожидаем преимущественно боковой тренд. Однако не исключен краткосрочный подъем доллара до 75, если произойдет коррекция в нефти", - прогнозирует Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс".

В ожидании девальвации доллара инвесторы будут взвинчивать курс евро

Биржа

Российский рынок акций за прошлую неделю показал рост, несмотря на пятничную коррекцию (рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,6%, до 3061,99 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,18%, до 1323,8 пункта). Всего за прошлую неделю индекс Мосбиржи вырос на 4,4%, индекс РТС - на 4,12%. Событием предстоящей недели окажется онлайн-встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а также развитие взаимоотношений между Вашингтоном и Пекином, полагает Алексей Коренев, аналитик ГК "ФИНАМ".

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