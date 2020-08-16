Новости

Глава МВД Беларуси прокомментировал гибель участника протестов в Минске 19:43
Собянин призвал горожан присоединиться к тренировкам в московских парках 19:02
Дарига Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана 19:01
Бурляев: Николай Губенко всегда был патриотом 18:54
Вышел трейлер 4-го сезона "Страйка" - детектива по романам Роулинг 18:34
22-летняя певица и актриса Саша Спилберг заразилась коронавирусом 18:26
В РФС посчитали верными действия арбитра в матче "Рубин" - "Локомотив" 18:08
Десятки тысяч человек собрались на митинг протеста возле стелы в Минске 17:56
Мешков рассудит "Зенит" и ЦСКА в третьем туре РПЛ 17:54
На Кубани арестовали родителей, которые "жонглировали" ребенком 17:50
В Башкирии приостановили работы по геологоразведке на горе Куштау 17:44
Технологию строительства зданий на Луне создали в Индии 17:26
В митинге в поддержку Лукашенко приняли участие более 65 тысяч человек 16:39
Лукашенко заявил о готовности провести реформы 16:00
В Москве задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка 15:25
В ФК "Строгино" заявили, что у умершего игрока не было проблем со здоровьем 14:44
Задержанные в Беларуси россияне рассказали свою историю 14:41
Мэр Москвы выразил соболезнования в связи со смертью Николая Губенко 14:35
Глава МВД Беларуси пообещал проверки по случаям насилия со стороны милиции 14:07
В Башкирии иномарка сбила беременную женщину с ребенком 14:05
В Москву вернется 26-градусная жара 13:05
Президентский кортеж прибыл к месту проведения акции в поддержку Лукашенко 12:39
РФС выясняет обстоятельства смерти 17-летнего футболиста в Москве 12:19
Володин посетил строящийся реабилитационный центр в Смоленской области 11:48
В Сочи супругов задержали из-за видео с "жонглированием" младенцем 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
16.08.2020 19:01
Рубрика: В мире

Дарига Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана

Бывший председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева подтвердила сообщения о смерти своего сына и внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Айсултана.

"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Дарига Назарбаева обратилась к общественности с просьбой проявить понимание и уважительное отношение к невосполнимой для ее семьи утрате.

Ранее информационный портал zakon.kz сообщил, что Айсултан умер ночью в Лондоне. Ему было 29 лет. Предположительно, причиной смерти стала остановка сердца.

В мире экс-СССР Казахстан

Главное сегодня

В Башкирии приостановили работы по геологоразведке на горе Куштау
Истребитель Су-27 перехватил над Черным морем разведчика из Италии
Названы сроки начала гражданского оборота вакцины от коронавируса
Дарига Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана
За сутки в России подтверждено 4969 случаев COVID-19 в 84 регионах
Турция установила новые правила въезда в страну
Почему теряет популярность гражданство США