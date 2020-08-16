Дарига Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана

Бывший председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева подтвердила сообщения о смерти своего сына и внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Айсултана.

"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Дарига Назарбаева обратилась к общественности с просьбой проявить понимание и уважительное отношение к невосполнимой для ее семьи утрате.

Ранее информационный портал zakon.kz сообщил, что Айсултан умер ночью в Лондоне. Ему было 29 лет. Предположительно, причиной смерти стала остановка сердца.