Диетолог назвала идеальные для ужина продукты

Вечером лучше отказаться от жирной пищи, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, выпечки и сладостей. Такой совет дала всем, кто следит за фигурой, врач-диетолог Наталья Круглова. Также перед сном не стоит есть крупы и продукты, содержащие мало пищевых волокон. По словам специалиста, ночью организм должен отдыхать.

Из вечернего рациона необходимо исключить соленья, маринованные овощи, которые задерживают воду в организме. "Что касается молочных продуктов - здесь все индивидуально. У некоторых они тоже держат жидкость", - добавила Круглова. На ужин она посоветовала растительную пищу, мясо птицы, морепродукты, нежирные сыры, творог.

"Вечерний прием пищи должен быть легким, но при этом содержать достаточно витаминов, белка и пищевых волокон. Если очень хочется сладкого, можно съесть что-то из фруктов", - цитирует диетолога РИА Новости.