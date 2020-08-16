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16.08.2020 18:52
Рубрика: Экономика

Всход и выход

Экспорт агропродукции в 2020 году может быть рекордным
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 181(8235)
Хороший урожай зерна и масличных и рост экспорта мясной продукции дает повод надеяться на рекордный экспорт продукции АПК по итогам года. Россия уже сейчас является крупнейшим в мире производителем ячменя, занимает второе место по производству семян подсолнечника, третье - по производству картофеля и молока, четвертое - по производству пшеницы (в последние годы мы являемся крупнейшим экспортером этой культуры) и пятое - по производству яиц и мяса кур, отмечает зампред правительства Виктория Абрамченко.
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Темп роста экспорта продукции АПК по итогам 2019 года на 7,3% превысил план и достиг 118,4%. Выручка от агроэкспорта в 2019 году составила свыше 25 млрд долларов, из которых 7,9 млрд долларов пришелся на зерновые (103,8% к плану), 5,4 млрд рублей - на рыбу и морепродукты (100,8% к плану). "Сегодня у России - исторический шанс, своего рода окно возможностей, которое открывается нашим аграриям для интенсификации экспорта собственной сельхозпродукции. В определенной степени на руку играет и мировая конъюнктура рынка, это подтверждают российские и зарубежные эксперты", - рассказала "РГ" вице-премьер.

До 2030 года объем несырьевого экспорта должен вырасти не менее чем на 70%
Фото: Георгий Зимарев/ РИА Новости
Доля российского несырьевого экспорта впервые превысила 40%

По ее мнению, реализовать экспортный потенциал АПК в полной мере можно, сосредоточившись как минимум на трех направлениях. Во-первых, необходимо вовлечь неиспользуемые сельхозземли в оборот, а также повысить их продуктивность. И правительство готовит для этого соответствующие меры. Во-вторых, развивать программу научно-технологического развития по различным направлениям сельского хозяйства. "Получаемые научные разработки могут стать ключом к интенсификации производства сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью", - пояснила Абрамченко. Кроме того, неоспоримым конкурентным преимуществом обладает сельхозпродукция с улучшенными экологическими характеристиками. Законопроект об этом уже внесен в правительство.

По данным минсельхоза на 9 августа, экспорт продукции АПК вырос на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (с учетом стран ЕАЭС). Самый большой рост - более чем в полтора раза - у мясной и молочной продукции. Выросли поставки продукции масложировой отрасли (+27%), пищевой и перерабатывающей промышленности (+22%), зерновых (+7%). Основным партнером остается Китай: в сравнении с 2019-м страна импортировала агропродукции из РФ на 28% больше. За ним следуют Турция (+30%) и ЕС (+8%).

По мнению генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, экспорт может составить не менее 26 млрд долларов - за счет хорошего урожая зерновых и масличных. Главное, чтобы сохранился платежеспособный спрос.

Экономика АПК Экономика ВЭД

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