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Рубрика: В мире

Европа ужесточает ограничительные меры

Текст: Максим Макарычев
В странах Европы в выходные были ужесточены ограничительные меры. Новые вспышки COVID-19 нарушают пик сезона летних отпусков в большей части континента, отмечает Associated Press. По-прежнему не могут заработать на полную мощность гостиницы даже в шикарных курортных районах, власти запрещают фейерверки, посещение пляжей и ночных клубов, а также увеличивают заказы на поставку средств для защиты лица.

Не советуют обниматься

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
В Испании вводят штрафы до 600 тысяч евро за нарушение санитарных мер

Новые случаи коронавируса вызвали тревогу по всей Европе. В наиболее пострадавших странах Старого света - Великобритании, Италии, Франции и Испании - за четыре с половиной месяца было зарегистрировано около 140 тысяч смертельных случаев, однако кривая пандемии не собирается снижаться, отмечают наблюдатели. В дополнение к ночным клубам и уличным вечеринкам, связанным с алкоголем, запрет также введен на групповые семейные торжества по поводу дней рождения и иных событий, на которых люди обычно много обнимаются и целуются. Они названы источником новых вспышек коронавируса в нескольких европейских странах. Так, в новой социальной рекламе на испанских Канарских островах демонстрируется семейный праздник, во время которого родственники поздравляют с днем рождения дедушку, снимают маски и обнимаются. Через день именинник оказывается на больничной койке с COVID-19.

Британское правительство заявило, что оно было вынуждено ввести карантин для людей, возвращающихся из Франции, в связи с ростом числа случаев в этой стране на 66 процентов за последнюю неделю. Требование распространяется на всех, кто возвращается на Альбион после 4 часов утра в субботу. Тысячи отдыхающих британцев поспешили вернуться домой из Франции до начала этого срока, чтобы избежать 14-дневного карантина. Власти прибрежных французских городов были вынуждены ввести дополнительные паромные рейсы в Англию, а в поездах Eurostar пассажирам не хватало мест. Решение о карантине станет большим ударом для туристической индустрии Франции, которая в значительной степени зависит от путешественников из Великобритании.

Дискотеки под запретом

Некоторые из самых жестких новых мер были объявлены в Испании, где за последние 14 дней было зарегистрировано почти 50 тысяч случаев COVID-19. В частности, министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья после экстренной встречи с региональными лидерами заявил о закрытии ночных клубов по всей стране.

В Италии, где также наблюдается рост случаев коронавируса, приморские города объявили о новых ограничениях, в том числе о запрете фейерверков на пляжах. Эти шаги были предприняты как раз перед самым большим летним праздником Италии, Феррагосто, который миллионы итальянцев отмечают на берегу моря, в горах или в поездках за границу. Мэр Анцио запретил доступ на пляж на всю ночь, а глава городка Сан-Феличе-Чирчео, популярного у римлян места отдыха на выходных, дал указание об обязательном ношении масок на открытом воздухе. На острове Капри мэр города распорядился об использовании масок на открытом воздухе с вечера до рассвета. Маски теперь также необходимы на улицах Амальфи, живописного прибрежного туристического городка. Министерство здравоохранения Италии заявило, что в пятницу в стране было зарегистрировано 574 новых случая COVID-19 - это самый высокий ежедневный показатель с 28 мая.

Париж и Марсель стали зонами риска

Вспышки и новые ограничительные меры в Европе не должны вызывать удивления, пояснил Джош Мишо, заместитель директора по глобальной политике в области здравоохранения "Фонда семьи". По словам эксперта, даже "самая маленькая щель в броне" может привести к вспышке, если вы не будете осторожны", на фоне того, что ни одна страна мире не приблизилась к коллективному иммунитету.

Франция ужесточила меры по ношению масок и запреты на массовые мероприятия

В Греции власти настоятельно рекомендовали людям носить маски в течение недели в помещениях и на улице после возвращения с отдыха из тех мест, где зафиксирован всплеск заболеваемости. На двух популярных греческих курортных островах, Паросе и Антипаросе, были запрещены групповые собрания с участием более девяти человек. Кроме того, запрет на посещение ресторанов, баров и ночных клубов, работающих после полуночи, был распространен на большее число регионов, включая Афины. Эти шаги были предприняты после того, как в Греции в пятницу было зарегистрировано 254 новых случая.

Во Франции на фоне растущих опасений по поводу повторного всплеска глава национальной службы здравоохранения заявил, что Париж и Марсель объявлены зонами риска. "Ситуация ухудшается от недели к неделе", - сказал Жером Саломон в эфире радио France Inter. Тем временем министр труда Франции Элизабет Борн сообщила, что во вторник она предложит сделать ношение маски обязательным в коммерческих компаниях, чтобы остановить коронавирус. Как сообщает издание Ouest-France, "принудительное ношение маски" будет рекомендовано "в помещениях и конференц-залах, где нет естественной вентиляции и циркуляции воздуха", но не обязательно в офисах, где будет соблюдаться социальная дистанция.

Между тем

Правительство Новой Зеландии продлило изоляцию своего крупнейшего города, Окленда, еще на 12 дней на фоне продолжающегося роста числа случаев коронавируса. А в Торонто представители департамента здравоохранения заявили, что до 550 человек, возможно, заразились COVID-19 в стриптиз-клубе на прошлой неделе всего-лишь от одного сотрудника заведения. Лиц, посетивших клуб, обязали находиться на карантине сроком на 14 дней.

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