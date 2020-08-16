Франция отправила истребители в помощь грекам

В разгар лета в Восточном Средиземноморье резко вырос градус напряженности между двумя партнерами по НАТО - Грецией и Турцией, которая под прикрытием своих военных кораблей начала геологоразведочные работы на нефтегазовом месторождении в спорных водах. Накануне обе стороны обвинили друг друга в провокациях. Дошло до того, что президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение вмешаться в конфликт на стороне Афин, отправив в регион истребители "Рафаль" и фрегат "Лафайет" - он вышел из кипрского порта Ларнаки и провел совместные учения с греческим флотом. В Париже настаивают, что тем самым военные Пятой республики берут на себя гарантии безопасности судоходства на этом участке Средиземноморья.

До сих пор ни Евросоюз, в который входит лишь одна из сторон конфликта, ни Североатлантический альянс, ни отдельные столицы ЕС не могли разрядить обстановку в регионе. По некоторым данным, повлиять на ситуацию пыталась и канцлер Германии Ангела Меркель, но тщетно. По словам Макрона, Париж обеспокоен решением турецкой стороны начать сейсмические исследования (по сути - разведывательные работы) близ самого восточного греческого острова Кастелоризон, который лежит всего в паре километров от турецких берегов. На сопровождение своего исследовательского судна Oruc Reis Турция отправила почти два десятка боевых кораблей и истребители ВВС. В ответ Греция привела свой флот в состояние полной боеготовности.

На прошлой неделе греческие СМИ сообщили о крайне опасном инциденте между турецким фрегатом Kemalreis и греческим Linmnos, которые якобы "задели друг друга" во время маневрирования на узком участке в Восточном Средиземноморье. Впрочем, в генштабе национальной обороны Греции заявили, что не знают ни о каком столкновении судов. Греция также отвергла обвинения в обстреле турецкого катера в Эгейском море. "Пусть знают все: риск инцидента сохраняется, когда такое большое количество войск сосредоточено на ограниченной территории. И ответственность в таком случае будет нести виновник создания таких условий", - цитирует ТАСС греческого премьера Кириакоса Мицотакиса, который выступил с телеобращением.

На богатства средиземноморских недр претендуют сразу несколько государств, которые не могут договориться

Не удивительно, что именно скалистый островок Кастелоризон, с которого виден берег турецкий, а вот до материковой Греции - почти 600 километров, стал камнем преткновения в споре о границах континентального шельфа и исключительной экономической зоны между Афинами и Анкарой. В турецком МИДе называют "нерациональным" аргумент греческой стороны о том, что "небольшой участок суши площадью десять квадратов может образовать территорию морской зоны площадью 40 тысяч квадратных километров". Кстати, в исторической ретроспективе этот остров тоже был больной точкой греко-турецких отношений: в начале XIX века его жители участвовали в освободительной войне Греции против Османской империи и даже, по некоторым данным, потопили два турецких корабля в бухте современной Антальи. Напомним, что на богатства средиземноморских недр претендуют сразу несколько государств., которые не могут договориться. Причем большинство участников, заинтересованных в разделе нефтегазового "пирога", постарались провести "водораздел" в регионе в своих экономических интересах. Другое дело, что на деле эти механизмы не гасят тлеющие конфликты. Так, у Кипра, на чьем шельфе в 2011 году было открыто месторождение "Афродита", действуют соглашения с Ливаном, Египтом и Израилем. Только вот Турция их не признает, требуя учитывать "интересы общины турко-киприотов" на оккупированной части острова.

Между тем

В Средиземном море возобновляется навигация, приостановленная из-за коронавируса. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Первым 16 августа в круиз отправился лайнер MSC Grandiosa, вслед за ним 29 августа стартует MSC Magnifica. Маршруты кораблей включают заходы в порты Италии, Греции и Мальты, так что туристам не придется пользоваться общественным транспортом и авиасообщением для посещения этих стран. Так, MSC Grandiosa будет плыть восемь дней из Генуи с остановками в Риме, Неаполе, Палермо и Валлетте. Правда, пассажирам (а их теперь значительно меньше) позволят сходить на берег строго в составе экскурсионных групп. Кроме того, во время всего путешествия им придется регулярно сдавать тесты на COVID и измерять температуру. Вся оплата товаров и услуг на борту - строго бесконтактным способом, через браслеты с мобильным приложением. И даже во время "шведского завтрака" гости не смогут сами положить себе еду - это за них будет делать персонал. Туры пока доступны только для граждан стран Шенгенской зоны.