Футболисты "Барселоны" потребовали провести выборы президента

Футболисты испанской "Барселоны" после позорного поражения от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8 требуют провести новые выборы президента и назначить экс-капитана команды Хави главным тренером.

Как сообщает AS, ведущие футболисты клуба потребовали от руководства немедленных изменений на тренерском мостике и даже в руководстве клуба.

По данным издания, футболисты уверены, что провал в матче против "Баварии" был вызван слабой работой тренерского штаба во главе с Кие Сетьеном. Лидеры каталонцев уверены, что в этой ситуации команде нужен не Рональд Куман, которого активно сватают в клуб, а бывший капитан Хави.

Также, по мнению футболистов, нужно срочно провести выборы президента, хотя нынешний руководитель клуба собирался проводить их только в следующем году.

До сих пор остается открытым вопрос, продлит ли контракт с клубом Лиональ Месси, которого хотят видеть в своих рядах "Интер" и "Манчестер Сити", готовые буквально озолотить лидера каталонцев.