Глава Центра Гамалеи заявил о безуспешных попытках переманить ученых

Ученых из Центра Гамели, где разработали первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманить в другие страны, но безуспешно, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.

"Пытаются, да, но ничего не получится", - сказал руководитель центра в эфире программы "Вести недели" на "России-1". По его словам, научному составу Центра Гамели мог бы позавидовать любой американский или европейский университет.

Напомним, что первая промышленная партия новой вакцины против COVID-19, разработанной российскими учеными, уже произведена, и в ближайшие дни начнется иммунизация врачей и учителей. Массовая вакцинация может стартовать примерно через месяц