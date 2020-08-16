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16.08.2020 22:51
Рубрика: Общество

Глава Центра Гамалеи заявил о безуспешных попытках переманить ученых

Ученых из Центра Гамели, где разработали первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманить в другие страны, но безуспешно, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Пытаются, да, но ничего не получится", - сказал руководитель центра в эфире программы "Вести недели" на "России-1". По его словам, научному составу Центра Гамели мог бы позавидовать любой американский или европейский университет.

Напомним, что первая промышленная партия новой вакцины против COVID-19, разработанной российскими учеными, уже произведена, и в ближайшие дни начнется иммунизация врачей и учителей. Массовая вакцинация может стартовать примерно через месяц

Общество Наука Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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