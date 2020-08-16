Глава МВД Беларуси пообещал проверки по случаям насилия со стороны милиции

После того, как обстановка в стране стабилизируется, будут проведены проверки по всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны милиции. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев на митинге в поддержку переизбранного президента Александра Лукашенко.

"Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет", - отметил глава МВД. Он также отметил, что массовые акции могут проводиться только с одобрения местных органов власти, только так можно обеспечить безопасность их участников, избежать давки и гибели людей.

По словам Караева, ядро митингующих в Беларуси в "цепочках протеста" финансируется из-за рубежа. Мужчинам платят 30 белорусских рублей (примерно 12 долларов), а женщинам - 60 (24 доллара). "Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием", - добавил министр.

Глава МВД отметил, что милиция, бросив сейчас все силы на охрану правопорядка во время митингов, не успевает реагировать на рядовые преступления в городе. По его словам, правительственные здания, отделы милиции - это символы.

"Ведь если протестующие захватят райотдел милиции, то мы потеряем авторитет, свою значимость, свою власть", - подчеркнул Караев. И он сам тоже является символом. Уход министра внутренних дел в отставку, чего требуют некоторые протестующие, деморализует личный состав и приведет к потере контроля ситуации в сфере безопасности, отметил глава МВД.