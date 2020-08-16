Столичный "Локомотив" обыграл в центральном матче второго тура чемпионата России "Краснодар". Все решил эффектный гол Алексея Миранчука в первом тайме - 1:0.

Когда руководство "Локомотива" приняло непопулярное решение, уволив Юрия Семина и назначив вместо него Марко Николича, напрашивался вопрос: а что поменяется в игре команды при сербском тренере? Прошло чуть больше месяца с того момента, и однозначного ответа пока нет. Справедливости ради, у Николича почти и не было времени, чтобы что-то изменить. И пока, по большому счету, "железнодорожники" действуют так же, как и при Семине.

Гений Миранчука

Потрясающую форму набрал Алексей Миранчук. Он и раньше был безусловным лидером "Локомотива" и одним из самых ярких футболистов Премьер-лиги. Но после возобновления сезона полузащитник забил девять из 12 мячей "красно-зеленых". Становится понятно, почему Семин так цеплялся за него и почему сразу несколько европейских топ-клубов интересовались и продолжают интересоваться Алексеем.

Впрочем, сам Миранчук на недавней встрече с болельщиками подчеркнул: были какие-то разговоры, но официальных предложений по нему не поступало. А значит, по крайней мере пока, он остается в "Локомотиве". И забивает такие голы, как, к примеру, в ворота "Краснодара": в сложнейшей ситуации Алексею удалось обработать мяч, а затем переправить его в ворота Матвея Сафонова. Москвичи победили и с шестью очками сравнялись с ЦСКА и "Зенитом".

- Последние 5-10 минут ребята нервничали, но мы заслужили победу. У нас были моменты для второго гола. "Локомотив" мог забить его и спокойно набрать три очка, - отметил Николич.

Ну а "Краснодар" откровенно разочаровывает. После возобновления сезона команда не похожа на саму себя. Конечно, дают о себе знать травмы лидеров: и если к отсутствию Виктора Классона все уже как-то привыкли, то недавние потери Тонни Вильены и Ари, похоже, сильно повлияли на южан. В концовке прошлого сезона им не удалось добыть прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, а сейчас они проиграли одному из конкурентов в Премьер-лиге.

- До перерыва мы показали качественный футбол. Были моменты, но не воспользовались ими. Во второй половине могли сравнять счет. Не хватило мощности и движения. Насколько наш состав подходит для Лиги чемпионов? Когда наступит пора этих встреч, будет видно. Ребятами я доволен, они могут решать самые серьезные задачи, - сказал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

"Спартаку" VAR не помеха

Первую победу в сезоне одержал "Спартак". Москвичи обыграли на своем поле "Ахмат" (2:0) благодаря голам Джордана Ларссона с пенальти и Эсекеля Понсе.

Всю неделю болельщики гадали: каким будет судейство в матче спартаковцев? Опять будут разговоры вокруг арбитров, жалобы и отмененные голы "красно-белых"? После скандальной встречи с "Сочи" (2:2), в которой судья Василий Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота команды Доменико Тедеско, любой важный эпизод с участием игрока "Спартака", надо полагать, будет рассматриваться под микроскопом.

Вот и в матче с "Ахматом" судьи едва не сыграли решающую роль в итоговом результате. Но, в отличие от предыдущих игр, два гола "красно-белых" были отменены абсолютно верно. В первом эпизоде Ларссон подыграл себе рукой, а во втором Георгий Джикия забрался в офсайд.

Судьба встречи решилась после перерыва. "Спартак" смотрелся достаточно солидно, и даже без Тедеско на скамейке запасных уверенно набрал три очка. Что касается Доменико, то он почувствовал легкое недомогание и остался в гостинице.

- Мы контролировали ход матча. В первом тайме у нас была пара ошибок, но в целом игра проходила с нашим преимуществом. Когда я забил первый мяч, не почувствовал, что подыграл себе рукой. Для того и есть арбитры VAR. Они приняли правильное решение и отменили тот гол, - откровенно признался Ларссон.

Вторую победу подряд одержал ЦСКА. "Красно-синие" хоть и с трудом, но обыграли на своем поле "Тамбов" (2:1). К слову, москвичи впервые за пять лет выиграли в стартовых двух турах. В последний раз такое произошло в сезоне 2015/16. И тогда "красно-синие" завоевали титул.

- В какой-то момент мы выключились из игры, ее уровень упал. К счастью, после того как "Тамбов" сравнял счет, нашли в себе силы исправиться. Хотелось бы лучше контролировать игру, - отметил тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Статистика

"Арсенал" - "Уфа" - 2:3

Голы: Луценко, 26, Кангва, 72 - Кротов, 45+1, Голубев, 54, Бизяк, 63 - пен.

"Спартак" - "Ахмат" - 2:0

Голы: Ларссон, 52 - пен., Понсе, 69.

"Сочи" - "Химки" - 1:1

Голы: Нобоа, 63 - Трошечкин, 24.

"Динамо" - "Ротор" - 0:0

ЦСКА - "Тамбов" - 2:1

Голы: Кучаев, 29, Шкурин, 55 - Карапетян, 42.

"Ростов" - "Зенит" - 0:2

Голы: Азмун, 23, Ловрен, 87.

"Локомотив" - "Краснодар" - 1:0

Гол: Миранчук, 43.