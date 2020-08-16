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16.08.2020 21:00
Рубрика: Спорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании и превзошел рекорд Шумахера

Текст: Максим Домчев
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем шестого этапа "Формулы-1", Гран-при Испании, и упрочил свое лидерство в общем зачете.

Гонка, прошедшая в воскресенье в Барселоне, прошла под диктовку Хэмилтона. Он ушел на старт первым, со второй позиции стартовал его партнер по команде финн Валттери Боттас. Однако сделать победный дубль команде не удалось. Британец уверенно победил, а вот его напарник не смог ничего противопоставить Максу Ферстаппену из "Ред Булл" и пропустил его вперед, став третьим.

Фото: Евгений Фельдман/РИА Новости
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Для Хэмилтона эта победа стала 88-й в "Формуле-1", и по этому показателю он совсем немного отстает от легендарного Михаэля Шумахера, который финишировал первым 91 раз. Зато по общему количеству подиумов британец превзошел немца. У него стало 156 попаданий в призовую тройку, тогда как у немца 155 подиумов.

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят финишировал лишь 12-м, получив еще и пятисекундный штраф. Его партнер по команде Пьер Гасли завершил гонку девятым.

Хэмилтон возглавляет общий зачет, набрав 132 очка. У идущего вторым Ферстаппена 95 баллов. Тройку замыкает Боттас, в активе которого 89 очков. Квят с одним баллом на счету расположился на 16-й позиции, Гасли заработал 14 очков, и он на три строчки выше россиянина.

В Кубке конструкторов "Мерседес" (221 очко) почти вдвое опережает ближайшего преследователя - "Ред Булл" (135). Далее идут "Рейсинг Пойнт" (63), "Макларен" (62), "Феррари" (61), "Рено" (36), "Альфа Таури" (16), "Альфа Ромео" (2), "Хаас" (1) и "Уильямс" (0).

Следующая гонка пройдет 30 августа в Бельгии.

Спорт Формула-1

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