Туристов, планирующих поездки за рубеж, ждут перемены. С 1 января 2021 года начнут действовать обновленные правила оказания экстренной помощи россиянам за рубежом. "РГ" публикует документ.

Россиян, купивших туры, будут возвращать домой безвозмездно, если туроператор не сможет выполнить сам свои обязательства, а расходы станут покрывать из резервного фонда объединения туроператоров. Правила утверждены постановлением правительства. Кроме того, вывозить россиян из-за рубежа по их желанию будут за плату. Такой документ еще готовится в правительстве.

Непростых ситуаций за рубежом россияне повидали немало. Из-за банкротства туроператоров десятки тысяч наших сограждан выселяли из отелей и заставляли покупать билеты на самолет домой. В подобной ситуации турист должен обратиться в объединение туроператоров в сфере выездного туризма - ассоциацию "Турпомощь". Там примут решение об оказании экстренной помощи в течение суток и уведомят об этом Ростуризм. Подобные правила действовали и раньше. Но сейчас их обновили и уточнили в рамках "регуляторной гильотины", пояснил "РГ" директор "Турпомощи" Александр Осауленко. Действуют эти правила в том случае, если у туриста был куплен тур. Например, вспомним банкротство в 2018 году одного из самых известных российских туроператоров "Натали Турс". Тогда за рубежом "застряли" тысячи россиян. Все благополучно вернулись домой. Есть и другие ситуации, в которых эти правила действовать уже не будут. Эвакуировать россиян могут по решению президента, если безопасности их жизни и здоровья что-то угрожает, скажем, в стране начались военные действия или случился природный катаклизм. Такие меры оплачиваются за счет бюджета. В 2015 году, например, эвакуировали россиян из Египта после крушения аэробуса А321. В подобных случаях домой возвращают всех - независимо от того, куплен у них тур или они уехали за рубеж самостоятельно, есть у них обратный билет или нет.

В этом году возникла новая ситуация. Из-за пандемии коронавируса собирать сограждан пришлось по всему миру. Вроде бы та же угроза здоровью и жизни. Но случай беспрецедентный.

Организованных туристов вернули в Россию в течение 10 дней до конца марта. Их было около 100 тысяч. А дальше пошел процесс сбора и вывоза всех остальных. Возникло много вопросов. В итоге в правительстве начали подготовку нового документа, регулирующего правила эвакуации.

Экстренно возвращать домой россиян, купивших туры, будут за счет резервного фонда. Для других случаев в правительстве готовят отдельный документ

В проекте постановления правительства, разработанном МИДом, два главных тезиса. Во-первых, решение о возвращении в Россию могут принять граждане, оказавшиеся в затруднительном положении за рубежом, и подать заявку. То есть вывозить будут не только при наличии угрозы жизни или здоровью. Во-вторых, свое возвращение россияне оплачивают сами. Нет денег - государство окажет помощь. Но вернуть средства нужно будет в течение трех месяцев. Это касается самостоятельных туристов или тех, кто жил за рубежом и пожелал вернуться в РФ. Затраты на эвакуацию зависят от расстояний. Стоимость возвращения, например из Польши, может составить 100 долларов, а эвакуация из Австралии - 1,5-3 тысячи.

Безвозмездно эвакуировать россиян из-за рубежа также будут, но при наличии непосредственной угрозы их жизни. Решение будет принимать специальная комиссия, поясняет Осауленко: "Речь в этих случаях идет не о массовом вывозе россиян, а о частном порядке". Документ даст четкое понимание, кого , как и за чей счет эвакуировать.

Пока вывоз россиян из-за рубежа продолжается. До 1 сентября запланировано 56 рейсов из самых разных точек планеты.

Тем временем россияне уже бронируют туры на Новый год, в том числе по закрытым сейчас направлениям. Из зарубежных направлений наиболее востребованы Таиланд, Вьетнам, Индия, ОАЭ и Доминикана, указывают в Anex Tour. Также популярны горнолыжные европейские направления - Австрия, Андорра, Италия, Болгария, добавляют в TezTour.

Россияне уже бронируют зарубежные туры на Новый год по закрытым пока направлениям, внося 1-2 тысячи рублей

Туры бронируют за символическую плату в 1-2 тысячи рублей, пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Если направление к моменту намеченной поездки не откроется, тур перенесут, добавляет он.

Компетентно

"Ни о каком изменении порядка эвакуации российских граждан с территории иностранного государства в связи со стихийными бедствиями или вооруженными конфликтами речи не идет. Подобные мероприятия проводятся по решению президента России и в порядке, предусмотренном постановлением правительства от 18 ноября 2014 года №1216. Оплата расходов в этих случаях производится за счет средств федерального бюджета", - заявили в Консульском департаменте МИД России.

Изменения не связаны и с организацией вывозных рейсов в условиях пандемии, отмечают дипломаты. Поправки касаются постановления правительства № 370, которое оговаривает процедуру предоставления помощи россиянам на безвозмездной основе в исключительных случаях при наличии непосредственной угрозы их жизни. Как раз его применение предполагается сделать "более широким" и распространить на "частные случаи, с которыми может столкнуться любой гражданин за рубежом (например, утеря или кража денег и документов)".

Подготовила Екатерина Забродина

А как у них

Бесплатно не вывозят

Италия

В начале пандемии итальянское правительство за счет бюджетных средств вывозило граждан, застрявших в Китае и Японии. Так, в конце января были эвакуированы 50 итальянцев из изолированного Уханя, а в феврале - 35 граждан республики, находящихся на борту лайнера Diamond Princess в порту Иокогама. Когда стало понятно, что сама Италия и окружающий мир оказались во власти глобальной пандемии, МИД страны организовал кризисный штаб по организации вывозных рейсов. Эта миссия была доверена четырем итальянским авиакомпаниям: Alitalia, Neos, Blu Panorama и Air Dolomiti. Они работают в тесной связке с итальянскими дипмиссиями по всему миру. Но на этот раз и по сей день эвакуация осуществляется исключительно за деньги. Пассажирам предоставляется возможность расплатиться либо ваучером, полученным в связи с отменой рейса, либо наличными. Других вариантов не предлагается. Причем эвакуационные рейсы в Италию удовольствие не из дешевых. К примеру, билет эконом-класса в одну сторону по маршруту Канкун-Рим стоит 751 евро. А вот поездка из Москвы в Рим обходилась недавнего времени в 450 евро. Для сравнения: билеты на вывозной рейс Аэрофлота по маршруту Рим-Москва стоит сейчас 200 евро.

Франция

Французский МИД с начала объявления эпидемии коронавируса приложил немалые усилия к возвращению домой около 250 тысяч граждан Пятой республики на фоне локдауна. Работа специального кризисного центра ведомства сводилась к организации многочисленных вывозных рейсов, но за билеты раскошеливались сами туристы, застрявшие в почти 170 странах мира.

Правда, дипломаты зорко следили за тем, чтобы авиакомпании не задирали тарифы. Так, Air France, на которую пришлась львиная доля форсмажорных перевозок, установила потолок для цен на билеты в пределах Европы в 250 евро, а на рейсы большой протяженности - не более 600 евро. В редких случаях, когда у кого-то не оказывалось достаточно средств, чтобы на месте оплатить авиабилет, на помощь приходили консульские службы или же ассоциации по поддержке соотечественников за границей. В целом репатриация граждан за государственный счет не является зафиксированным в законах правом, и подход к каждой ситуации - индивидуальный. Причем положительный исход, скорее, исключение, чем правило. Более того, всем отъезжающим за рубеж настоятельно рекомендуется иметь при себе страховку на случай непредвиденных обстоятельств, к которым относится эвакуация по причине внезапно возникших проблем со здоровьем.

Германия

Немцы за границей в исключительных случаях (например, при банкротстве туроператора или потере денег) могут рассчитывать на материальную помощь от консульства - но, по закону, деньги предстоит обязательно вернуть государству (к слову, дипломаты не имеют право оплачивать чужие штрафы, счета за отель или лечение в больнице). То же самое касается затрат правительства на эвакуацию граждан из зоны стихийных бедствий или политических волнений. "Министерству иностранных дел известно, что обязательство по возмещению средств, которое также существует в большинстве западных стран, иногда вызывает непонимание среди пострадавших. Однако подавляющее большинство немцев продемонстрировали понимание, что за кампанию по их возвращению не должны расплачиваться налогоплательщики", - говорится на сайте дипведомства ФРГ. Постфактум оно выставило счета немецким туристам, вывезенным спецрейсами из 65 стран в разгар пандемии. Ими воспользовались 67 тысяч путешественников. Первые три тысячи человек уже получили квитанции на оплату перелетов: 200 евро - с Канар и курортов Северной Африки, 500 евро - из Карибского бассейна и ЮАР, 600 евро - из Южной Америки и Азии, 1000 евро - из Австралии и Новой Зеландии.

Подготовили Нива Миракян (Рим), Вячеслав Прокофьев (Париж), Екатерина Забродина