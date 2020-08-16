Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае

Сегодня временно (на срок до 90 суток) закрыть заведение общепита могут за самые разные нарушения. Например, за неправильное хранение продуктов, грязь в помещениях, привлечение персонала без необходимых документов. В новой редакции за нарушения санитарно-эпидемиологических и технических регламентов о безопасности пищевой продукции при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению в специально оборудованных местах (столовых, барах и т.д.) грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей. Но закрывать кафе за такие огрехи не будут. Только, если жизни и здоровью посетителей нанесен значительный ущерб.
В Федерации рестораторов и отельеров приветствуют подготовленные поправки. По словам главы федерации Игоря Бухарова, особенно актуальны они сейчас. "Ресторанный бизнес переживает не лучшие времена. Часть ресторанов, которые открылись после карантина, к октябрю все равно могут закрыться, - говорит он. - Осенью предстоит уплачивать отсроченные налоговые платежи".
Кроме того, ресторанам необходимо отдавать долги компаниям, предоставлявшим товарные кредиты в виде продуктов, которые после закрытия ресторанов в конце марта пришлось утилизировать из-за невостребованности и истечения срока годности, поясняет Бухаров. А если сейчас еще и закрывать общепит по любому поводу, то это будет совсем губительно для отрасли. "Законопроект совершенствует систему административного наказания за нарушения при организации питания населения. Это одна из чувствительных зон государственного надзора: мы все как посетители кафе и ресторанов должны быть твердо уверены в качестве пищи. С другой стороны, наказания за незначительные нарушения не должны быть разорительны для бизнеса", - указывает председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Cегодня за нарушение санитарно-эпидемиологических правил организации питания кафе могут закрыть на срок до 90 суток.
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ подчеркивает, что сегодня крайнюю меру - закрытие кафе и ресторанов - надзорный орган применяет редко. "За несколько последних лет, так это приостановление деятельности десятков точек "Суши Вок" в Москве и Петербурге после того, как несколько десятков потребителей их еды заболели сальмонелезом. Массовая проверка сети после этого выявила вопиющие нарушения санитарных норм",- напоминает Шелищ. По его словам, если закрывать только за нанесение вреда здоровью, да и то максимум на 10 дней, это может привести к ухудшению качества обслуживания и приготовления блюд.
"Мне нравится, как решили этот вопрос в Нью-Йорке лет десять назад. Там санитарное управление города последовательно провело аудит кафе и ресторанов и оценило их санитарное состояние по шкале от А (лучшая оценка) до D (учреждение должно быть закрыто). А власти города обязали все учреждения общепита размещать на входных дверях заметный знак с полученной по результатам аудита оценкой. Понятно, что получившим оценку С, пришлось быстро подтянуться или закрыться. Думаю, и у нас это сработало бы", - считает эксперт.