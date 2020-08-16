Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае

Закрыть ресторан можно будет, только если там кто-то отравился. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) подготовил Минюст. Сейчас они проходят общественное обсуждение.

Сегодня временно (на срок до 90 суток) закрыть заведение общепита могут за самые разные нарушения. Например, за неправильное хранение продуктов, грязь в помещениях, привлечение персонала без необходимых документов. В новой редакции за нарушения санитарно-эпидемиологических и технических регламентов о безопасности пищевой продукции при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению в специально оборудованных местах (столовых, барах и т.д.) грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей. Но закрывать кафе за такие огрехи не будут. Только, если жизни и здоровью посетителей нанесен значительный ущерб.

В Федерации рестораторов и отельеров приветствуют подготовленные поправки. По словам главы федерации Игоря Бухарова, особенно актуальны они сейчас. "Ресторанный бизнес переживает не лучшие времена. Часть ресторанов, которые открылись после карантина, к октябрю все равно могут закрыться, - говорит он. - Осенью предстоит уплачивать отсроченные налоговые платежи".

Кроме того, ресторанам необходимо отдавать долги компаниям, предоставлявшим товарные кредиты в виде продуктов, которые после закрытия ресторанов в конце марта пришлось утилизировать из-за невостребованности и истечения срока годности, поясняет Бухаров. А если сейчас еще и закрывать общепит по любому поводу, то это будет совсем губительно для отрасли. "Законопроект совершенствует систему административного наказания за нарушения при организации питания населения. Это одна из чувствительных зон государственного надзора: мы все как посетители кафе и ресторанов должны быть твердо уверены в качестве пищи. С другой стороны, наказания за незначительные нарушения не должны быть разорительны для бизнеса", - указывает председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Cегодня за нарушение санитарно-эпидемиологических правил организации питания кафе могут закрыть на срок до 90 суток.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ подчеркивает, что сегодня крайнюю меру - закрытие кафе и ресторанов - надзорный орган применяет редко. "За несколько последних лет, так это приостановление деятельности десятков точек "Суши Вок" в Москве и Петербурге после того, как несколько десятков потребителей их еды заболели сальмонелезом. Массовая проверка сети после этого выявила вопиющие нарушения санитарных норм",- напоминает Шелищ. По его словам, если закрывать только за нанесение вреда здоровью, да и то максимум на 10 дней, это может привести к ухудшению качества обслуживания и приготовления блюд.

Закрывать общепит по любому поводу губительно для отрасли

"Мне нравится, как решили этот вопрос в Нью-Йорке лет десять назад. Там санитарное управление города последовательно провело аудит кафе и ресторанов и оценило их санитарное состояние по шкале от А (лучшая оценка) до D (учреждение должно быть закрыто). А власти города обязали все учреждения общепита размещать на входных дверях заметный знак с полученной по результатам аудита оценкой. Понятно, что получившим оценку С, пришлось быстро подтянуться или закрыться. Думаю, и у нас это сработало бы", - считает эксперт.