Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Сергей Тихонов 
17:36 16.08.2020

Правила хорошего дома

Капитальные ремонты станут энергоэффективными

Повысить спрос на энергоэффективное жилье за счет выдачи льготных ипотечных кредитов и проводить капитальные ремонты, снижающие энергопотребление многоквартирных домов, предложило минэкономразвития. Ведомство обновило план по повышению энергетической эффективности экономики и отправило его на рассмотрение в правительство.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Капитальные ремонты многоквартирных домов станут энергоэффективными, для этого будет увеличено финансирование Фонда содействия реформированию ЖКХ, а к работам будут привлекать ресурсоснабжающие организации. При новом строительстве минэкономразвития хочет запретить использование устаревших технических решений и оборудования. Это поможет собственникам сэкономить на коммунальных платежах. "Современные жилые дома потребляют вдвое меньше энергии, а информация о классе зданий давно стала мировой нормой", - подчеркнул заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Жилые дома с высоким классом энергоэффективности (А++, А+) потребляют на 50-70% меньше энергоресурсов, чем здания с нормальным классом (D) в одном и том же регионе и при аналогичных условиях. "Для собственника это потенциально означает уменьшение ежемесячного платежа за коммунальные услуги", - подчеркнули в АРОКР. Но достигнуть нужного результата можно лишь при комплексном ремонте, а не когда делается только крыша здания или меняется лифт, а работы по другим элементам дома не производятся. В таких случаях говорить о повышении энергоэффективности не приходится, уточнили в АРОКР.

Современные многоквартирные дома потребляют вдвое меньше энергии, чем старые жилые постройки

Капитальный энергоэффективный ремонт включает установку приборов учета энергоресурсов, утепление фасадов, цоколя, замену окон, дверей в подъездах и лифтового оборудования. "Перечень необходимых работ нужно определять с учетом специфики каждого региона и конструктивных особенностей конкретного многоквартирного дома", - пояснили "РГ" в Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР). Здесь считают, что именно поэтому сейчас актуален вопрос проведения энергоаудита домов, подлежащих капремонту, который выявит основные теплопотери, определит необходимый набор мероприятий, планируемую экономию и срок окупаемости работ в каждом отдельном случае.

Мероприятия по повышению энергоэффективности достаточно затратные, и во избежание удорожания стоимости капитального ремонта для собственников на этапе оформления документов необходимо определить размеры субсидирования работ из бюджета. Кроме того, может потребоваться замена ряда элементов, которые находятся внутри квартир собственников и не являются общедомовым имуществом. Поэтому необходимо объединение усилий не только регионального оператора и собственников, но также управляющей и ресурсоснабжающих организаций, которые должны помогать жителям, а не препятствовать им, пояснили "РГ" в АРОКР.

Естественно встает вопрос о увеличении объемов финансирования. Для этого минэкономразвития планирует создать специализированный фонд, средства которого будут инвестироваться в такие проекты, в том числе с участием населения, а также малого и среднего бизнеса. Кроме того ведомство предлагает снять ограничения развития энергосервисной деятельности, а также привлечь льготные кредиты и "зеленые" (направленные на улучшение окружающей среды) инвестиции.

Фото: GettyImages
Эксперт ответила на вопросы читателей "РГ" по ЖКХ

Всего план по повышению энергоэффективности включает шесть основных отраслевых блоков: электро- и теплоэнергетика, промышленные технологии, энергоэффективные материалы, ЖКХ, транспорт и бюджетный сектор.

В минэкономразвития полагают, что принятие плана позволит снизить энергоемкость ВВП России только за счет технологий на 20% к 2030 году относительно 2017 года. Общее же снижение энергоемкости ВВП составит до 35%. Экономия энергетических ресурсов превысит 140 млн тонн условного топлива, что эквивалентно сокращению выбросов парниковых газов в размере 280 млн тонн СО2.

Утверждение плана сделает его основным инструментом достижения климатических целей по снижению выбросов парниковых газов, синхронизировав с проектом стратегии низкоуглеродного развития страны, считают в ведомстве. "Технологическое обновление экономики с внедрением энергоэффективных технологий должно стать ключевым драйвером для реализации накопленного потенциала энергосбережения", - отметил Илья Торосов.

В промышленности минэкономразвития планирует достичь результата за счет введения обязательных требований по энергетической эффективности при внедрении новых технологий, а также поменяв требования к энергопотреблению бытовых электроприборов. Кроме того, ужесточатся требования для теплоизоляционных материалов и конструкций.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Тихонов

Сейчас читают

Жилая недвижимость
15.08.2020

Как построить энергоэффективное жилье и сколько на нем можно сэкономить

Как построить энергоэффективное жилье и сколько на нем можно сэкономить

Энергоэффективным домом называют жилище, которое требует минимум расходов на поддержание комфортных условий проживания в нем. Речь идет не только об энергосберегающих лампочках. Сократить потери тепла можно, выбрав правильную форму дома и строительные материалы

Жилая недвижимость
12.08.2020

Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ

Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ

11 августа вступил в силу федеральный закон, который позволяет оспорить кадастровую стоимость недвижимости, подав заявление в МФЦ. В Федеральной кадастровой палате надеются, что упрощение процедуры приведет к массовому исправлению ошибок

Жилая недвижимость
06.08.2020

Жилых небоскребов в Москве становится все больше

Жилых небоскребов в Москве становится все больше

По количеству высоток столица России вышла на второе место в мире. В этом году в Москве появится новый жилой небоскреб "Небо", а в 2024-м - самый высокий многоквартирный дом в Европе. Растет и спрос, и предложение на такое жилье, отмечают эксперты