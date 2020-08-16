Повысить спрос на энергоэффективное жилье за счет выдачи льготных ипотечных кредитов и проводить капитальные ремонты, снижающие энергопотребление многоквартирных домов, предложило минэкономразвития. Ведомство обновило план по повышению энергетической эффективности экономики и отправило его на рассмотрение в правительство.

Капитальные ремонты многоквартирных домов станут энергоэффективными, для этого будет увеличено финансирование Фонда содействия реформированию ЖКХ, а к работам будут привлекать ресурсоснабжающие организации. При новом строительстве минэкономразвития хочет запретить использование устаревших технических решений и оборудования. Это поможет собственникам сэкономить на коммунальных платежах. "Современные жилые дома потребляют вдвое меньше энергии, а информация о классе зданий давно стала мировой нормой", - подчеркнул заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Жилые дома с высоким классом энергоэффективности (А++, А+) потребляют на 50-70% меньше энергоресурсов, чем здания с нормальным классом (D) в одном и том же регионе и при аналогичных условиях. "Для собственника это потенциально означает уменьшение ежемесячного платежа за коммунальные услуги", - подчеркнули в АРОКР. Но достигнуть нужного результата можно лишь при комплексном ремонте, а не когда делается только крыша здания или меняется лифт, а работы по другим элементам дома не производятся. В таких случаях говорить о повышении энергоэффективности не приходится, уточнили в АРОКР.

Современные многоквартирные дома потребляют вдвое меньше энергии, чем старые жилые постройки

Капитальный энергоэффективный ремонт включает установку приборов учета энергоресурсов, утепление фасадов, цоколя, замену окон, дверей в подъездах и лифтового оборудования. "Перечень необходимых работ нужно определять с учетом специфики каждого региона и конструктивных особенностей конкретного многоквартирного дома", - пояснили "РГ" в Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР). Здесь считают, что именно поэтому сейчас актуален вопрос проведения энергоаудита домов, подлежащих капремонту, который выявит основные теплопотери, определит необходимый набор мероприятий, планируемую экономию и срок окупаемости работ в каждом отдельном случае.

Мероприятия по повышению энергоэффективности достаточно затратные, и во избежание удорожания стоимости капитального ремонта для собственников на этапе оформления документов необходимо определить размеры субсидирования работ из бюджета. Кроме того, может потребоваться замена ряда элементов, которые находятся внутри квартир собственников и не являются общедомовым имуществом. Поэтому необходимо объединение усилий не только регионального оператора и собственников, но также управляющей и ресурсоснабжающих организаций, которые должны помогать жителям, а не препятствовать им, пояснили "РГ" в АРОКР.

Естественно встает вопрос о увеличении объемов финансирования. Для этого минэкономразвития планирует создать специализированный фонд, средства которого будут инвестироваться в такие проекты, в том числе с участием населения, а также малого и среднего бизнеса. Кроме того ведомство предлагает снять ограничения развития энергосервисной деятельности, а также привлечь льготные кредиты и "зеленые" (направленные на улучшение окружающей среды) инвестиции.

Всего план по повышению энергоэффективности включает шесть основных отраслевых блоков: электро- и теплоэнергетика, промышленные технологии, энергоэффективные материалы, ЖКХ, транспорт и бюджетный сектор.

В минэкономразвития полагают, что принятие плана позволит снизить энергоемкость ВВП России только за счет технологий на 20% к 2030 году относительно 2017 года. Общее же снижение энергоемкости ВВП составит до 35%. Экономия энергетических ресурсов превысит 140 млн тонн условного топлива, что эквивалентно сокращению выбросов парниковых газов в размере 280 млн тонн СО2.

Утверждение плана сделает его основным инструментом достижения климатических целей по снижению выбросов парниковых газов, синхронизировав с проектом стратегии низкоуглеродного развития страны, считают в ведомстве. "Технологическое обновление экономики с внедрением энергоэффективных технологий должно стать ключевым драйвером для реализации накопленного потенциала энергосбережения", - отметил Илья Торосов.

В промышленности минэкономразвития планирует достичь результата за счет введения обязательных требований по энергетической эффективности при внедрении новых технологий, а также поменяв требования к энергопотреблению бытовых электроприборов. Кроме того, ужесточатся требования для теплоизоляционных материалов и конструкций.