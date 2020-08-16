"Кино люблю больше театра": Умер народный артист РСФСР Николай Губенко

Сегодня пришла печальная весть - ушел из жизни актер, режиссер, депутат Мосгордумы Николай Губенко. Ему было 78 лет. Судьба всегда была к нему строга, испытывая на прочность, но Николая Николаевича неизменно выручали талант и несгибаемая воля.

Николай Губенко появился на свет в одесских катакомбах в 1941 году. Когда мальчику был всего год, его мать повесили за отказ сотрудничать с немецкими оккупантами. Его детство прошло в интернате, где мало кто верил в актерский талант Губенко, но он вопреки всему чудом сумел поступить во ВГИК. И тут ему по-настоящему повезло попасть на один из самых звездных, как потом скажут, курсов. Его однокурсниками были Сергей Никоненко, Лидия Федосеева-Шукшина, Лариса Лужина, Евгений Жариков, Жанна Болотова, которая стала его женой.

На талантливого артиста обратили внимание Юрий Любимов и Марлен Хуциев. И в 1964 году состоялся двойной триумф - роль летчика Янг Суна в спектакле "Добрый человек из Сезуана" в Театре на Таганке и одна из главных ролей в фильме "Мне 20 лет". Дальше были и удачные режиссерские опыты - "Пришел солдат с фронта" по сценарию Василию Шукшина и "Из жизни отдыхающих". И не менее громкие актерские работы - Ситников в "Дворянском гнезде" Андрея Кончаловского или лейтенант Голощеков в "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука.

В 1989 году Николай Губенко неожиданно для всех занял пост министра культуры. Именно он поспособствует возвращению Юрия Любимова в Россию и в его родной театр на Таганке. Но вот ирония, это станет началом драматического раскола легендарного театра - часть труппы останется с Любимовым, а другие уйдут вместе с Губенко в созданный им театр "Содружество актеров Таганки". Театром Губенко руководил до самого последнего дня. Не оставляя политику, потому что верил, что может сделать что-то полезное.

В память о Николае Губенко мы собрали несколько цитат из его интервью и выступлений.

О театре

"Театр - пожизненная галера. Ни днем, ни ночью не перестаешь думать о театре. Ночью снятся сны о нем, утром сталкиваешься с реальностью, и каждый раз это проблемы не только творческого порядка, а еще быт, зарплаты, жилье, болезни, похороны, огромный комплекс проблем табора, который собрался неизвестно насколько".

О кино

"Кино люблю больше театра. Поскольку в некотором роде я - тугодум, то относительно долго размышляю над поиском и замыслом фильма. Его надо взрастить, насытить содержанием. Для этого я много ездил по стране, записывал километры диалогов, в результате чего рождалась тема. Далее писался сценарий. Четыре года размышлений и поисков, полного одиночества, а потом на восемь или девять месяцев производства - временная семья. Мы реализовывали замысел - и семья распадалась".

О своей стране

"Я - не историк, не философ, а человек, рожденный в 1941 году, в катакомбах Одессы. Война лишила меня родителей и государство под названием СССР взяло на себя обязательства по отношению к 19 миллионам осиротевших детей, включая меня. Ничего иного, кроме благодарности стране, разумеется, с осознанием ошибок, которые неизбежны для каждого строя, я не испытываю. Я - не оголтелый поклонник идеологии коммунизма, как думают некоторые мои коллеги, но оголтелый поклонник справедливости".