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16.08.2020 20:17
Рубрика: Власть

Деньги любят отчет

Кремль, правительство и парламент отчитались о доходах и имуществе
Текст: Айсель Герейханова, Татьяна Замахина, Юрий Политов
Российская газета - Федеральный выпуск № 181(8235)
Президент, его администрация, кабинет министров, Совет Федерации и Госдума в минувшую пятницу опубликовали декларации о доходах и имуществе за 2019 год. Обычно такая отчетность сдается в апреле, но из-за пандемии отдельным указом главы государства сроки были сдвинуты на август. Все институты власти обнародовали сведения точно в срок.

Кремль: от президента до омбудсмена

Доход Владимира Путина за 2019 год составил 9,7 млн рублей. В собственности президента - квартира площадью 77 кв. м и гараж, две раритетные "Волги" ГАЗ М21, внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф". В пользовании главы государства - квартира в 153,7 кв. м и гаражное место.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев указал годовой доход в 11 млн рублей (в прошлом отчетном году он работал в должности премьер-министра). У него два автомобиля - ГАЗ 20 и ГАЗ 21. Кроме того, Медведев владеет квартирой площадью 367,8 кв. метра, а в пользовании у него есть участок земли.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев задекларировал 34,4 млн рублей годового дохода, глава администрации Кремля Антон Вайно - 11,5 млн. Его первый заместитель Алексей Громов заработал 12,2 млн рублей, другой первый зам Сергей Кириенко - 33,1 млн. Доход пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова по итогам прошлого года составил 14,6 млн рублей.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Помощник президента Владимир Мединский по итогам 2019 года получил доход в 38,8 млн рублей, помощник президента Максим Орешкин - 36,1 млн. Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заработал 13,2 млн рублей.

Самый высокий доход из сотрудников Кремля задекларировал полпред президента в Госдуме Гарри Минх - 143,6 млн рублей. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в 2019 году заработала 7,6 млн рублей. А советник президента, глава СПЧ Валерий Фадеев - 5,6 млн. рублей.

Премьер и его команда

Доход премьер-министра Михаила Мишустина в прошлом году составил 18,2 млн руб. Как сообщили в пресс-службе правительства, эта сумма сложилась из доходов по месту работы в Федеральной налоговой службе и доходов по депозитным вкладам средств, которые он заработал ранее.

У Мишустина в собственности нет объектов недвижимости, но вместе с женой и несовершеннолетним ребенком он пользуется квартирой общей площадью 141,6 кв. м. Кроме того, в пользовании у семьи премьер-министра находятся жилой дом площадью 861,2 кв. м и земельный участок в 5500 кв. м. Напомним, что Михаил Мишустин возглавлял налоговую службу с 2010 года по январь 2020-го. До этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе.

Среди вице-премьеров высокие доходы у Дмитрия Чернышенко (более 432,3 млн рублей) и вице-премьера - полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева (около 180 млн рублей). Первый вице-премьер Андрей Белоусов заработал 9,4 млн рублей. Виктория Абрамченко задекларировала 26,5 млн рублей, Марат Хуснуллин - 17,4 млн рублей, Татьяна Голикова - 14,8 млн рублей, Юрий Борисов - 21,9 млн рублей, Алексей Оверчук - более 8,7 млн. У вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко доход составил 35,7 млн рублей.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Наибольший доход среди членов кабмина по итогам 2019 года указал глава Минпромторга Денис Мантуров - больше 586 млн рублей. Меньше всех заработал министр спорта Олег Матыцин - в декларации за 2019 год значится доход в размере 934,7 тысячи рублей. Глава МИД Сергей Лавров задекларировал 8,4 млн рублей, министр обороны Сергей Шойгу - 12,5 млн рублей, глава МВД Владимир Колокольцев - 12,8 млн рублей. Глава МЧС Евгений Зиничев указал доход чуть больше 8 млн рублей, глава минюста Константин Чуйченко - 17,8 млн рублей.

Министр финансов Антон Силуанов за 2019 год заработал чуть больше 28 млн рублей, министр экономического развития Максим Решетников - 7,5 млн рублей. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков указал за прошлый год почти 14,7 млн рублей, министр культуры Ольга Любимова - 7,2 млн рублей, министр науки и высшего образования Валерий Фальков - 6,5 млн рублей. Далее следуют глава минздрава Михаил Мурашко с 4,8 млн рублей и глава минпросвещения Сергей Кравцов с 2,6 млн. рублей. Глава минкомсвязи Максут Шадаев за 2019 год задекларировал 90,7 млн рублей.

Дума: Жириновский заработал больше Зюганова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин за 2019 год указал доход в 100,2 млн рублей, при этом около половины - 45 млн - он отдал на благотворительность. Для Володина это уже стало традицией. Так, за последние пять лет председатель Госдумы направил на благотворительность более 220 млн рублей. В собственности у него есть жилой дом площадью 989,2 кв. м, квартира 174,3 кв. м, земельный участок 8320 кв. м, два гостевых дома, ряд построек и машино-мест. Как сообщили в Думе, большую часть дохода спикера составляет прибыль по вкладам, которые были размещены на несколько лет с начислением процентов по ним в 2019 году. Как уточняется, в 1999 году Володин принял участие в создании бизнес-структур, до 2007 года был их акционером, после чего продал акции. Среди руководителей фракций больше всех заработал Владимир Жириновский (22,4 млн рублей). В собственности у лидера ЛДПР квартира 38,8 кв. м и еще одна жилплощадь в пользовании - 436,3 кв. м. Автомобиль Жириновского - LADA 212140.

Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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Доходы лидера КПРФ Геннадия Зюганова составили 7,9 млн рублей. У него есть квартира площадью 167,4 кв. м (в общей собственности с супругой) и дача 113,9 кв. м. Лидер коммунистов также указал легковой автомобиль Volkswagen Touareg.

Руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в 2019 году заработал 5,5 млн рублей. У него есть три участка - 640, 2493 и 63,4 кв. м. Из транспорта - ВАЗ 21214 БРОНТО и ГАЗ 69. Доход главы "Справедливой России" Сергея Миронова - 4,2 млн рублей. В собственности у него недвижимости нет, только в пользовании. В разделе транспортных средств числится автоприцеп МЗСА 817708. Наибольший доход в Думе задекларировал депутат Григорий Аникеев - 2,35 млрд рублей. Он также записал в декларации 12 объектов недвижимости. Кроме того, депутат владеет несколькими автомобилями представительского класса, вертолетом и моторными лодками. Второй по размеру доход в Госдуме продемонстрировал замглавы Комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский - 1,1 млрд рублей.

Совфед: в лидерах по доходам - сенатор от Камчатки

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в прошлом году 16,7 млн рублей. В собственности у нее - дачный участок площадью 3,6 тыс. кв.м, а также дачный склон, прилегающий к участку и не подлежащий застройке (2,77 тыс. кв. м). Спикер также владеет квартирой (290 кв. м), дачей (729,4 кв. м), хозяйственным блоком и машино-местом. Еще одна дача (служебная, площадью около 730 кв. м) находится в ее пользовании. Первый вице-спикер Совфеда Николай Федоров заработал около 6,5 млн рублей. Вице-спикеры верхней палаты указали следующие доходы по итогам прошлого года: Николай Журавлев - около 8,7 млн рублей, Юрий Воробьев - 6,7 млн, Андрей Турчак - около 5,4 млн, Галина Карелова - 5,9 млн, Ильяс Умаханов - 5,7 млн. Самые высокие доходы за прошлый год среди членов верхней палаты парламента получил Валерий Пономарев - 2,767 млрд рублей. Ему принадлежат два автомобиля Bentley, а также Ferrari и ГАЗ-21. Кроме того, этот сенатор от Камчатки владеет тремя квартирами общей площадью почти 500 кв. м.

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Доход еще одного рекордсмена - зампреда Комитета СФ по международным делам, представителя Тамбовской области Александра Бабакова - составил 512 млн рублей. В тройке по заработкам также оказался сенатор от Карелии Игорь Зубарев с 484,6 млн рублей. При этом самый скромный доход - менее 2 млн рублей - задекларировала сенатор от Республики Тыва Дина Оюн.

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