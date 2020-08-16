Лукашенко заявил о готовности провести реформы

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на митинге в центре Минска, заявил о своей готовности провести реформы.

"Я хочу обратиться к тем, кто сегодня заблудился, дезориентирован, кого нет на площади. Чего вы хотите? Вы хотите свободы? Какой? Вы хотите перемен? Каких? Реформ? Скажите каких, завтра начнем", - отметил Лукашенко. При этом он обратил внимание, что деньги не сыплются с неба, из вертолетов, их надо зарабатывать, а делается это не на площадях, а на заводах и фабриках. И рабочие не смогут вернуться на свои места, если покинут их для участия в забастовках.

Белорусский лидер признал, что проводил жесткую политику. "Кому-то моя политика, может, не нравилась. Но мы эту власть утвердили, приняли конституцию. Вы просили навести порядок, я его навел. Вы просили без олигархов. Где они? Вы просили очистить улицы Минска от бандитов. Я это сделал", - отметил Лукашенко.

По его мнению, оппозиция не даст спокойной жизни, даже если сейчас успокоится. "Ими управляют уже чужие люди - кукловоды", - заявил президент.

Он также упрекнул участников акций протеста, что они не используют защитные маски. А ведь он сам "полгода, когда шла эта страшная болезнь, сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел".

"Лечим не хуже других, как показала недавняя история. Тот, кто не слепой, возьмите голову в руки. Учителя, врачи, творческая интеллигенция, возьмите голову в руки и посмотрите: мы пошли своим путем в этой пандемии, мы не остановили страну, ни один завод не закрыли. И люди сегодня благодарят нас за это", - отметил глава государства.