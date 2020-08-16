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16.08.2020 14:53
Рубрика: В мире

Лукашенко заявил о недопустимости развала страны

Текст: Юрий Когалов
Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на митинге в его поддержку, заявил, что не допустит развала страны и ее сдачи. Как сообщает БелТА с места событий, в акции принимают участие более 50 тысяч человек.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю", - заявил белорусский лидер.

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По его словам, в Беларуси за прошедшие годы" впервые в истории построили суверенное независимое государство", о чем мечтали миллионы предшественников. И люди, собравшиеся на площади Независимости, приехали сюда, чтобы "защитить свою страну, независимость, свои семьи, своих сестер, своих жен и детей".

"Берегите Беларусь! Потому что она уже не нам принадлежит, а нашим детям и внукам. Время очень серьезное. Поэтому я вас сюда позвал, чтобы вы защитили страну", - подчеркнул президент. По мнению Лукашенко, Беларусь погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы.

"Натовское руководство призывает нас провести новые выборы. Если мы пойдем у них на поводу, то погибнем как государство", - заявил он, отметив, что эти призывы звучат со стороны Литвы, Латвии, Польши и, к сожалению, Украины. И это при том, что НАТО наращивает свою мощь у западных границ Беларуси.

"Кругом посмотрите: танки, самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ", - отметил президент.

Лукашенко: Беларусь не нуждается в иностранных посредниках

Лукашенко подчеркнул, что выборы в стране состоялись, и их результат, показавший его победу с 80 процентами голосов, не может быть сфальсифицирован. Президент Беларуси также призвал оппозицию отказаться от силового противостояния, не трогать врачей и журналистов государственных СМИ. "Что-то случится - ответите сполна! Не позорьте страну мирную и процветающую!" - отметил Лукашенко.

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