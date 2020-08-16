Эти безответственные заявления Питера Наварро - откровенная клевета и попытка запятнать репутацию Китая. Его необдуманные речи никак не помогут скрыть грубые ошибки правительства США в противоэпидемической работе и его фиаско в борьбе с коронавирусом. На деле с самого начала пандемии некоторые американские политики начали политизировать ситуацию и стигматизировать Китай и продолжают это делать, пытаясь перенести вину на КНР и отвлечь внимание американской и мировой общественности от неэффективного и несостоятельного руководства администрации.

В то время, как Питер Наварро дал интервью телеканалу Fox News, общее количество зараженных новым коронавирусом в США уже составило 5 миллионов 470 тысяч человек, и более 171 тысячи человек скончались. Однако Наварро продолжает фабриковать ложь, всячески продвигать теорию искусственного создания вируса в Китае и намеренного сокрытия Пекином информации об этом опасном вирусе от всего мира. Одно из последних его заявлений заключается в том, что Китай якобы скупал средства индивидуальной защиты по всему миру задолго до обнародования информации об эпидемии.

Комментируя высказывания Питера Наварро, пользователи соцсетей в США обвиняют его в лицемерии и отмечают, что его речи бездоказательны, они не опираются на реальные факты. "Невежественные индивидуумы часто завидуют другим и склонны обвинять более успешных в своих проблемах и грехах", - так оценивают Наварро американские пользователи Интернета. Некоторые из них задают высокопоставленному чиновнику вопросы о том, почему он непрерывно обвиняет Китай, упорно закрывая глаза на ошибки, допущенные американским правительством в борьбе с COVID-19.

Аналитики полагают, что безответственные и ложные заявления Питера Наварро в полной мере демонстрируют некорректное функционирование механизма принятия решений в США. Как заявил американский писатель Питер Хесслер, "нынешнее руководство США, похоже, куда больше всего прочего озабочено поиском "козлов отпущения". По мнению писателя, поражение США в борьбе с коронавирусом обусловлено тем, что многие политические институты в стране находятся в упадке. Об этом Питер Хесслер рассказал в своей статье об успешном противостоянии Китая COVID-19, опубликованной недавно в еженедельнике The New Yorker.

Власти США, позиционирующие свое государство в качестве единственной могущественной сверхдержавы мира, допустили многочисленные грубые ошибки в принятии критических решений по противостоянию эпидемии. Это привело к тому, что их собственный народ платит невероятно высокую цену - речь идет о жизни и здоровье миллионов людей.

Если система принятия решений США не будет приведена в порядок в ближайшее время, кризис в системе здравоохранения и соцобеспечения будет лишь усугубляться, ввергая нацию в пучину нестабильности и хаоса.