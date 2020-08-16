Я - футбольный болельщик, и меня никто не любит. И что самое обидное, не уважает. Сейчас, когда только начался чемпионат страны, эта печаль как-то особенно остро ощущается.

Первый раз я это понял несколько лет назад, когда ввели новый календарь и меня, болельщика, лишили летнего футбола. Круто, да? В России людей летом лишить футбола? В этом году это было не так заметно из-за пандемии, потому что все сдвинулось, но дальше лозунг "Лето без футбола!" будет в действии. Это сделано для того, чтобы наши трансферные окна совпадали с европейскими. То есть для удобства футбольного бизнеса, который нынче в этой игре, как и везде, правит бал.

Я болею за ЦСКА, поскольку привык. Но, на мой взгляд, в сегодняшнем футболе не столько отличаются команды, сколько тренеры. Пришел один тренер - стала одна команда, пришел другой - не стало команды. Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко мне очень нравится, потому что он - живой человек, естественный. И ЦСКА при нем играет так, что болеть за клуб не стыдно. Однако есть у меня три любимца - три тренера, за которых я болею всегда: Юрий Семин, Леонид Слуцкий и Сергей Юран. В последнее время стал сильно нервничать за Слуцкого, надеюсь, его справедливой дисквалификацией на два матча неприятности Леонида Викторовича закончатся и в "Рубине" ему будет хорошо.

С Семиным произошла история, когда на меня, на болельщика, наплевали конкретно. Юрий Павлович Семин - выдающийся тренер, с этим никто не спорит. В прошедшем сезоне он блистательно руководил своим любимым "Локомотивом", и тот шел на втором месте. Причем двигался столь уверенно, что, когда тренера сняли и команда заиграла явно хуже, - запаса хватило, чтобы выиграть серебряные медали и место в Лиге чемпионов.

Успешного тренера сняли потому, что менеджменту команды с ним трудно работать. А почему трудно? Потому что у Семина - определенный взгляд на футбол, и он не хочет его менять. "Бизнес-руководство" клуба считает, что оно больше разбирается в этой игре, и попросило тренера выйти вон. Болельщики "Локомотива" вывешивали баннеры, просили "бизнес-руководство" изменить свое решение. Кто ж их будет слушать?

Пора в руководство футбола поставить какого-нибудь известного болельщика, чтобы он защищал наши, болельщицкие, интересы

Послушайте, мы уже создали кино, главную роль в котором играет не актер, не режиссер, а продюсер. Оно так и называется "продюсерское кино". Теперь мы хотим создать "менеджерский футбол"? Нет, я понимаю, что футбол - это бизнес, но совсем уж на меня, болельщика, зачем плевать?

Представьте себе, что некий тренер вывел свою команду в высший дивизион и в финал Кубка России, где его коллектив на равных сражался с будущим обладателем "Суперкубка", проиграл с минимальным счетом благодаря голу, забитому с пенальти. Что нужно сделать такому тренеру? Наградить! И предпринимать все, дабы он остался в команде.

Все вышесказанное проделал Сергей Юран с командой "Химки", за что и был...уволен. Почему? Не ясно. За что? Непонятно. Игроки "Химок" так и комментировали его увольнение: "Мы в недоумении". Только начал человек работать с командой, только добился серьезных результатов - до свидания! Тоже, что ли, не договорился с "бизнес-элитой" клуба?

Что бывает, когда в команде собрались даже великие игроки, но что-то у них не пошло с тренером, мы все видели во время матча "Бавария" - "Барселона". Для несведущих сообщу, что команда великого Месси проиграли со счетом 2 - 8! На поле играла столь плохо организованная команда, что вкралось неприятное сомнение: может, они специально сдают матч, чтобы вынудить тренера уйти в отставку?

Пришел один тренер - стала одна команда, пришел другой - не стало команды

К слову сказать, я немного опоздал к началу трансляции игры на "Матч-ТВ". Ничего, думаю, в перерыве наверняка покажут гол с разных сторон. Как бы не так! Весь перерыв - весь перерыв! - шла только реклама. Ну, не любят меня, болельщика, что поделать?

Как известно, лучший, по мнению многих, в том числе и моему, футбольный комментатор Василий Уткин впал в немилость, поэтому комментируют те, кто остался. Нынче футбольный комментатор - это человек, который использует репортаж не для того, чтобы рассказывать нам о матче, а чтобы продемонстрировать свою эрудицию. На поле может происходить что угодно - комментатор будет рассказывать о том, сколько голов забил этот футболист и в каких клубах он играл. И здесь я, болельщик, не чувствую к себе ни любви, ни уважения.

Вот начался чемпионат страны по футболу. В футбол кто играет: футболисты во главе с тренером или менеджеры? Футбол - это столкновение характеров, тактических схем, индивидуальностей или финансов?

Наивный вопрос? Соглашусь. Да, в нынешнем футболе деньги, и соответственно "те, кто на деньгах", играют большую роль. Как говорил мой любимый Григорий Горин: "Это не правда. Это хуже, чем правда. Так оно и есть на самом деле". Это данность. Но есть ли здесь какие-то границы или нет совсем?

Когда увольняют из клубов двух успешных тренеров, один из которых - повторю - тренер выдающийся, и мы относимся к этому, как к норме - это как?

Понятно, что футбол - это способ зарабатывания денег. И все? На мои, болельщика, интересы вообще наплевать? И пустые из-за пандемии трибуны - это не временная неприятность, а символ нашего футбола?

Давно, мне кажется, пора в руководство футбола поставить какого-нибудь известного болельщика, чтобы он защищал наши, болельщицкие, интересы. А то мы так постепенно и позабудем философию, глубокий смысл этой самой популярной игры.