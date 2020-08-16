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16.08.2020 13:11
Рубрика: Общество

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц

Текст: Ольга Игнатова
Вакцинировать население от коронавируса могут начать в середине сентября. Массовая вакцинация будет идти с некоторой задержкой, так как основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург

"После этого остальная продукция пойдет в гражданский оборот. Задержка 2-3 недели, может быть, месяц", - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Третий пострегистрационный этап, исследования вакцины от коронавируса, начнется в течение 7-10 дней, пояснил Гинцбург. В нем примут участие несколько десятков тысяч человек. Занять исследования могут от четырех до шести месяцев.

В декабре может быть налажено производство четырех-пяти миллионов доз в месяц, что позволит за 9-12 месяцев обеспечить выпуск необходимого объема вакцины для всей страны.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции была разработана центром Гамалеи и получила название "Ступник V". Ее зарегистрировали 11 августа после проведения доклинических и клинических исследований.

По словам Гинцбурга, это так называемая векторная вакцина, когда доставщиком в организм генного материала вируса, вызывающего опасное заболевание, служит другой безобидный вирус, который и называется "вектором". В случае с вакциной против COVID-19 в качестве векторов использовались два штамма аденовирусов, легко проникающие в организм человека, но не способные в нем размножаться.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Ранее на той же технологии в центре Гамалеи была разработана вакцина от лихорадки Эбола и вакцина от MERS (вируса, вызывающего ближневосточный респираторный синдром).

Общество Здоровье Прививки и вакцинация Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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