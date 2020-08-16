МИД: Россия не ждет прорыва в переговорах с США по безопасности

При этом Сергей Рябков отметил, что само по себе возобновление профессионального диалога по линии дипломатов и военных, которого еще три месяца назад не было, уже можно назвать позитивным моментом.

Напомним, что последний раз Рябков встречался со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли в конце июня. Они обсуждали ситуацию в условиях выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и перспективы продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале. По словам главы российской делегации, нет никаких свидетельств, что подход американских коллег изменился. Напомним, они увязывают продление ДСНВ-3 с участием в нем китайской стороны.