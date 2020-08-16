Миочич победил Кормье в главном поединке турнира UFC 252

В поединке за титул чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочич решением судей победил Даниэля Кормье.

В главном поединке турнира UFC за самый престижный титул в тяжелом весе встречались обладатель этого пояса американец хорватского происхождения Стипе Миочич и уроженец США Даниэль Кормье. Этот бой стал третьим между ними. В первом досрочную победу одержал Кормье, однако в матче-реванше успех оказался на стороне работающего пожарным Миочича. И тоже бой не продлился отведенные 5 раундов.

Кормье жаждал реванша. Однако фаворитом все равно был не он. В первом раунде шла абсолютно равная борьба, и тяжелее всего пришлось судьям, которым необходимо было решить, кто же выиграл. Второй раунд поначалу также проходил без фаворита, но в концовке после мощного удара Миочича Кормье спасся от нокаута только за счет гонга. В третьем раунде оба соперника подустали. Миочич стал все чаще устраивать "обнимашки" с Кормье у сетки, но все же именно с его преимуществом проходил бой.

Кормье надеялся только на нокаут. Он неоднократно пытался провести коронный удар, но Миочич был к этому готов. Хотя и он время от времени пропускал весьма увесистые удары.

В последнем раунде Кормье активизировался, но сил на то, чтобы победить досрочно у него не было. Миочич отвечал точными ударами, а когда соперник становился опасен, то снова включал режим "обнимашек".

По итогам боя все три судьи отдали победу 37-летнему Миочичу, который защитил титул чемпиона. На его счету стало 20 побед и три поражения. У 41-летнего Кормье - 22 победы и 3 поражения.