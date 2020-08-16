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Рубрика: Общество

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С 1 сентября младших школьников обеспечат горячим обедом
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 181(8235)
Субсидию на бесплатное питание младших школьников в новом учебном году получат все регионы, а не только те, в которых 100% школ приведут в порядок пищеблоки и столовые. До начала учебного года из федерального бюджета будут выделены 22 млрд рублей, средства распределят между субъектами пропорционально количеству учащихся начальных классов в подготовленных к организации горячего питания школах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Как отметил глава кабмина, несправедливо наказывать одни школы за то, что другие в их регионе оказались не готовы. А такая ситуация сложилась в большинстве регионов. Только 58 из них смогли претендовать на софинансирование. "Мы пришли к выводу, что надо изменить правила предоставления федеральных средств так, чтобы все регионы получили субсидию в этом году", - сказал премьер-министр.

Сельские школы переоборудуют в течение трех лет

В общей сложности не готовы вводить горячее питание 25% школ. Президент Владимир Путин поручил министру просвещения Сергею Кравцову и главам регионов проанализировать ситуацию. По данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), проблемы с организацией горячего питания чаще всего испытывают старые или малокомплектные образовательные учреждения, в которых отсутствуют пищеблоки или недостаточно посадочных мест в столовых. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева считает, что большинство проблем решаемы. "В отдельных ситуациях школы могут организовать буфеты и привозить в них горячие обеды. Образовательные учреждения, которые расположены рядом, могут объединиться", - сказала она "РГ".

В этом году с 1 сентября бесплатно питаться будут около 6,8 млн детей. Это значит, хотя бы раз в день школы должны их кормить: обеспечивать горячим завтраком, а тех, кто учится во вторую смену, - обедом. Меню должно соответствовать СанПиНам, включать горячее блюдо, не считая горячих напитков. Школы обязаны размещать ежедневное меню на своих сайтах, в вопросах питания детей прислушиваться к мнению родителей. "Говорить о том, что средств нет у регионов, уже не придется. Деньги выделены. И теперь все будет зависеть от управлений образования или муниципалитетов по своевременной организации питания. За родителями и общественниками остается контроль", - отметила председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты РФ Наталья Починок. Новые правила питания детей введены федеральным законом, принятым в этом году. По прогнозам, в 2021 году бесплатно питаться в школах будут 7,1 млн детей, а в 2022 году - 7,2 млн учащихся. В бюджете на это предусмотрено около 113 млрд рублей.

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