Как отметил глава кабмина, несправедливо наказывать одни школы за то, что другие в их регионе оказались не готовы. А такая ситуация сложилась в большинстве регионов. Только 58 из них смогли претендовать на софинансирование. "Мы пришли к выводу, что надо изменить правила предоставления федеральных средств так, чтобы все регионы получили субсидию в этом году", - сказал премьер-министр.

В общей сложности не готовы вводить горячее питание 25% школ. Президент Владимир Путин поручил министру просвещения Сергею Кравцову и главам регионов проанализировать ситуацию. По данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), проблемы с организацией горячего питания чаще всего испытывают старые или малокомплектные образовательные учреждения, в которых отсутствуют пищеблоки или недостаточно посадочных мест в столовых. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева считает, что большинство проблем решаемы. "В отдельных ситуациях школы могут организовать буфеты и привозить в них горячие обеды. Образовательные учреждения, которые расположены рядом, могут объединиться", - сказала она "РГ".

В этом году с 1 сентября бесплатно питаться будут около 6,8 млн детей. Это значит, хотя бы раз в день школы должны их кормить: обеспечивать горячим завтраком, а тех, кто учится во вторую смену, - обедом. Меню должно соответствовать СанПиНам, включать горячее блюдо, не считая горячих напитков. Школы обязаны размещать ежедневное меню на своих сайтах, в вопросах питания детей прислушиваться к мнению родителей. "Говорить о том, что средств нет у регионов, уже не придется. Деньги выделены. И теперь все будет зависеть от управлений образования или муниципалитетов по своевременной организации питания. За родителями и общественниками остается контроль", - отметила председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты РФ Наталья Починок. Новые правила питания детей введены федеральным законом, принятым в этом году. По прогнозам, в 2021 году бесплатно питаться в школах будут 7,1 млн детей, а в 2022 году - 7,2 млн учащихся. В бюджете на это предусмотрено около 113 млрд рублей.