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Рубрика: Спорт

Привычка выручать

Во многом благодаря вратарю Андрею Василевскому "Тампа-Бэй" впереди в серии 1/8 финала НХЛ с "Коламбусом"
Текст: Максим Домчев
Российская газета - Столичный выпуск № 181(8235)
Один из претендентов на победу в Кубке Стэнли нынешнего сезона "Тампа-Бэй" вышла вперед в серии до четырех побед против "Коламбуса" в 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. В третьем матче "молнии" добились непростой победы - 3:2.
У стража ворот "молний" Андрея Василевского в этой серии плей-офф сумасшедшая нагрузка. Фото: Reuters У стража ворот "молний" Андрея Василевского в этой серии плей-офф сумасшедшая нагрузка. Фото: Reuters
У стража ворот "молний" Андрея Василевского в этой серии плей-офф сумасшедшая нагрузка. Фото: Reuters

Снова на виду российские звезды команды - голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров. Первый уверенно действует на последней линии обороны, а второй стабильно набирает очки. Кучеров снова отметился голевой передачей, а Василевский по прозвищу Большой Кот отразил семь бросков в створ ворот в те сложные моменты встречи, когда его команда сражалась на льду в численном меньшинстве.

Фото: Reuters
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После матча российский голкипер признался, что победа далась непросто.

"Это действительно сложно, - заявил Василевский журналистам. - В прошлогодней серии я не очень-то справился, когда "Блю Джекетс" подолгу не бросали по моим воротам совсем. Поэтому теперь мы внесли кое-какие правки, чтобы на протяжении таких отрезков я оставался разогретым. Команда, безусловно, провела прекрасную игру, практически ничего соперникам не позволила, но даже в такой ситуации свою часть работы я должен выполнить".

Настоящая беда приключилась с другим российским игроком. Юная звездочка "Каролины" Андрей Свечников в третьем матче серии против "Бостона" получил тяжелую травму ноги и, по всей видимости, надолго выбыл из строя. Хотя перед началом третьего матча "Каролина" считалась фаворитом. У "Бостона" не играли лидеры - финский вратарь Туукка Раск и один из лучших снайперов лиги чешский форвард Давид Пастрняк. Первый отсутствовал из-за рождения ребенка, второй получил травму.

Андрей Василевский является действующим обладателем "Везина Трофи" - ежегодного приза лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги

Однако "Каролина" уступила - 1:3, а в концовке встречи потеряла Свечникова. У него во время матча произошло столкновение с двухметровым словацким защитником Здено Харой, после чего россиянин рухнул на лед. Теперь доигрывать серию, в которой "Каролина" уступает 1-2, придется без него. Так совпало, что и в прошлом сезоне Свечников получил травму именно в матчах на выбывание. На Западе в шаге от выхода в следующий раунд находится "Вегас". В серии против "Чикаго" одержаны три победы в трех встречах. Неудачно пока идут дела у обладателя Кубка Стэнли прошлого сезона "Сент-Луиса". В серии против "Ванкувера" команда Владимира Тарасенко пока уступает 0-2. В других противостояниях "Колорадо" ведет у "Аризоны" - 2-1, а "Колорадо" после трех матчей имеет преимущество в одну победу над "Калгари".

Тем временем

Клубы нашей КХЛ продолжают подготовку к новому чемпионату через предсезонные турниры. В Магнитогорске победителем Мемориала Ромазана стала новосибирская "Сибирь", которая в последнем матче переиграла "Амур" - 5:2. Это позволило сибирякам по дополнительным показателям опередить "Металлург" Мг и "Автомобилист" (Екатеринбург), занять первое место. Уфимский "Салават Юлаев" выиграл домашний для него Кубок Республики Башкортостан в соперничестве с "Трактором"(Челябинск), "Нефтехимиком" (Нижнекамск) и "Северсталью" (Череповец).

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