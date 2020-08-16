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Рубрика: Спорт

Время бежит

На дистанции 5000 м побит рекорд мира 2004 года
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 181(8235)
Главным событием этапа "Бриллиантовой лиги" в Монако стал забег на 5000 м, в котором Джошуа Чептегеи установил мировой рекорд. Легкоатлет из Уганды финишировал за 12 минут 35,36 секунды.

К предыдущему достижению эфиопского бегуна Кенениса Бекеле (12:37.35) стайеры не могли подступиться с 2004 года.

Российские легкоатлеты обратились к комиссии спортсменов World Athletics

Но не у всех спортсменов была возможность выйти на дорожку или в сектор. Чемпионы мира, лидеры в своих дисциплинах россияне Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту) пока не получили нейтральный статус и не имеют права выступать на международных соревнованиях, несмотря на то, что ВФЛА погасила долг перед World Athletics.

"Бриллиантовая лига" в Монако. Но меня там не будет. ВФЛА выплатила штраф, но пока банковские формальности да допускные официальности, времени на все не хватило", - написал Шубенков в Instagram.

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