Беларусь: тревожные дни

В воскресенье в белорусской столице состоялось сразу два митинга. Первый - под девизом "Не дадим развалить страну" - провела около Дома правительства общественная организация "Белая Русь". В нем, как сообщает Министерство внутренних дел Беларуси, участвовали более 65 тысяч человек. Второй митинг, собравший десятки тысяч людей, провела не признавшая итоги выборов оппозиция.

В воскресенье в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на акции в свою поддержку, вновь подчеркнул, что не допустит развала государства. "Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю", - заявил белорусский лидер. По его мнению, Беларусь погибнет как независимое государство, если согласится провести повторные выборы, к чему призывает "натовское руководство". Он отметил, что эти призывы звучат со стороны Литвы, Латвии, Польши и Украины. "Кругом посмотрите: танки, самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ", - добавил, обращаясь к своим сторонникам белорусский президент.

Ранее на совещании в Центре стратегического управления Минобороны белорусский лидер признал, что его противники "потихоньку начинают раскачивать обстановку и уже добрались до трудовых коллективов". "Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы же методички по цветным революциям читали", - заявил Лукашенко. Он предостерег от угроз в адрес военнослужащих, правоохранителей и их семей: "Не надо играть с огнем".

Лукашенко сообщил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным: "Договорились: при первом же нашем запросе нам будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности". Глава Беларуси подтвердил, что на этот счет есть договор с Россией в рамках Союзного государства и ОДКБ и "как раз эти моменты подходят под этот договор". По словам Лукашенко, на территории Польши и Литвы в эти дни проходят военные учения НАТО, "не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем".

Александр Лукашенко, выступая на акции в свою поддержку, подчеркнул, что не допустит развала государства. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Уроки прошлого

"Обеспокоенные трагическими случаями потери жизней, стремясь немедленно прекратить кровопролитие, решительно настроенные проложить путь к политическому урегулированию кризиса мы, стороны, договорились о следующем" - так звучит преамбула к соглашению 2014 года между тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией. Еще раз перечитываю текст, который от имени Евросоюза подписали министры иностранных дел Германии и Польши, а также высокопоставленный представитель МИД Франции. В нем говорится об отказе оппозиции от силовых мер, сдаче оппозиционерами незаконного оружия и прочих разумных шагах для нормализации обстановки. А теперь вспомним итоги европейского посредничества: украинская оппозиция не выполнила ни одного пункта из заключенного соглашения, в стране произошел вооруженный госпереворот, а западные подписанты документа дружно "умыли руки", заявив, что не несут ответственности за произошедшее.

Сегодня Евросоюз предлагает услуги посредника между официальным Минском и белорусской оппозицией президенту Александру Лукашенко. В первых рядах псевдомиротворцев опять Польша, Германия и Литва. Все происходит под знакомым по Украине "благородным" предлогом - для разрешения текущего кризиса. И по знакомому сценарию - если Лукашенко откажется от посредничества, против республики введут санкции. Об этом опять же с подачи Варшавы договорились на видеоконференции страны единой Европы. Как пишет британская "Гардиан", Венгрия, Австрия и Греция отнеслись к идее санкций против Беларуси без энтузиазма, но блокировать продвигаемое Польшей и Литвой решение не стали.

На европейские инициативы Лукашенко отреагировал негативно: "Когда я это услышал, долго думал: посредничество между кем и чем. То есть мы будем выступать как одна из сторон. Про вторую сторону не говорят. В общем, создали правительство за рубежом для Беларуси". По словам Лукашенко, "никакое правительство ни за рубежом, ни где бы то ни было республике не нужно и управлять оно страной не будет никогда".

По мнению президента Александра Лукашенко, страна погибнет как независимое государство, если согласится провести повторные выборы

Кто пишет фейки

О том, что проходящие в Беларуси акции оппозиции координируют из-за рубежа, белорусские власти заявляли с самого начала протестных акций. Однако в последние дни западное соучастие в белорусских событиях становится еще более очевидным. Президент Литвы призывает официальный Минск провести новые выборы и поддерживает создание в своей стране некоего Координационного центра для передачи власти в Беларуси. Экс-претендент на пост белорусского лидера Валерий Цепкало перебирается в Варшаву, где, по словам его соратников, у него пройдут "встречи с очень влиятельными политиками из Вашингтона". Одним из наиболее популярных среди оппозиционеров Телеграм-каналов, который распространяет фейки о белорусских событиях, управляют два прозападных активиста, постоянно живущих в Варшаве. И работающих в структурах, финансируемых Польшей и Литвой. Практически все Телеграм-каналы, действующие сегодня против официального Минска, анонимны. Они постоянно говорят о зверствах белорусской власти и призывают противников Лукашенко идти на улицу сражаться с ОМОНом. Ранее "Российская газета" рассказывала о "рецептах Макфола", бывшего посла США в России, которого считают экспертом по цветным революциям. Их суть - кровь на улицах и раскол элит. Так было на Украине, в Сербии и в Грузии. Теперь мы наблюдаем, как этот сценарий реализуют в Беларуси, стремясь довести до необратимого раскол в обществе.

Что дальше

После президентских выборов 2010 года белорусские власти достаточно жестко подавили акции протеста недовольной итогами голосования оппозиции. В ответ Евросоюз применил в отношении Беларуси санкции. Но после того как официальный Минск активизировал диалог с Брюсселем, санкции против Лукашенко и членов его команды были сняты. Сегодня Евросоюз вновь ставит вопрос о восстановлении персональных санкций и замораживании активов чиновников из окружения Лукашенко. Однако, по мнению западных экспертов, на этот раз ЕС пошел дальше, безосновательно отказавшись признавать итоги выборов в Беларуси. Тем не менее вопрос легитимности создаваемого правительства Беларуси в изгнании со стороны единой Европы пока не стоит, поскольку такой шаг полностью перекроет все каналы для дальнейшего диалога с официальным Минском. А значит, подтолкнет Лукашенко к еще большему сближению с Россией, чего, похоже, больше всего опасаются противники белорусского президента.

До сих пор вся политика Евросоюза и США в отношении Беларуси сводилась к созданию иллюзии, что на Западе готовы принять лидерство Лукашенко и не будут ему мешать. В мемуарах бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вспоминал, как сдерживал президента Беларуси от интеграции с Россией. А потом, в феврале 2020 года, состоялся визит в Беларусь госсекретаря США Майка Помпео и прозвучало его обещание на 100 процентов обеспечить республику американской нефтью. Той оттепелью немедленно воспользовались различного рода некоммерческие организации и фонды из соседних с Беларусью натовских стран, получившие определенную свободу для работы в республике. Сегодня в белорусском МИДе продолжают заявлять о готовности к диалогу с Евросоюзом, называют брюссельское направление "одним из приоритетных во внешней политике Беларуси" и утверждают: "санкции ЕС - это конец европейской политики в отношении Беларуси". Отказываясь видеть, что соседи Беларуси публично взяли курс на отстранение Александра Лукашенко от власти и санкции - лишь небольшая часть того арсенала, который будет задействован для этой цели.

Сразу после своего избрания Александр Лукашенко объявил: "С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе". Добавлю, что в Москве к такому сотрудничеству и интеграции были готовы. С самого начала кризиса Москва подчеркивала свою готовность подставить плечо Беларуси. Со своей стороны официальный Минск сделал важный шаг, который в последнее время существенно омрачал российско-белорусский диалог: освободил россиян (ранее им приписывали якобы существующие планы дестабилизировать обстановку в республике. - Прим. ред). После возвращения на родину задержанные в Беларуси россияне рассказали журналистам, что должны были охранять объекты "Роснефти" в Венесуэле, но из-за проблем со стыковками рейсов на некоторое время остановились в санатории в Беларуси. Там их ночью и задержали представители спецслужб Беларуси. Но теперь, похоже, инцидент исчерпан, что вызвало сильнейшее раздражение на Украине. Там назвали освобождение жителей РФ недружественным шагом в отношении Киева. Но при этом "забыли", что Украина "по-дружески" не признала итоги белорусских выборов и входит в число государств, поддерживающих идею создания правительства Беларуси в изгнании.

Следом за митингом в поддержку Лукашенко в Минске состоялся митинг оппозиции, который также собрал очень много людей. Он показал, что в стране накопилось немало серьезных проблем, волнующих общество. Вот только решать их нужно мирным путем, внутри республики, без навязанного под угрозой санкций вмешательства извне. Когда в европейских столицах диктуют жителям Беларуси, проводить им новые выборы или не проводить, когда за них объявляют, кому быть, а кому не быть президентом и какой должна быть политика республики, это означает конец и независимости, и государственности...