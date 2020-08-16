Беларусь: тревожные дни

В воскресенье в Минске
Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на акции в свою поддержку, вновь подчеркнул, что не допустит развала государства. "Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю", - заявил белорусский лидер. По его мнению, Беларусь погибнет как независимое государство, если согласится провести повторные выборы, к чему призывает "натовское руководство". Он отметил, что эти призывы звучат со стороны Литвы, Латвии, Польши и Украины. "Кругом посмотрите: танки, самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ", - добавил, обращаясь к своим сторонникам белорусский президент.
Ранее на совещании в Центре стратегического управления Минобороны белорусский лидер признал, что его противники "потихоньку начинают раскачивать обстановку и уже добрались до трудовых коллективов". "Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы же методички по цветным революциям читали", - заявил Лукашенко. Он предостерег от угроз в адрес военнослужащих, правоохранителей и их семей: "Не надо играть с огнем".
Лукашенко сообщил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным: "Договорились: при первом же нашем запросе нам будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности". Глава Беларуси подтвердил, что на этот счет есть договор с Россией в рамках Союзного государства и ОДКБ и "как раз эти моменты подходят под этот договор". По словам Лукашенко, на территории Польши и Литвы в эти дни проходят военные учения НАТО, "не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем".
Уроки прошлого
"Обеспокоенные трагическими случаями потери жизней, стремясь немедленно прекратить кровопролитие, решительно настроенные проложить путь к политическому урегулированию кризиса мы, стороны, договорились о следующем" - так звучит преамбула к соглашению 2014 года между тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией. Еще раз перечитываю текст, который от имени Евросоюза подписали министры иностранных дел Германии и Польши, а также высокопоставленный представитель МИД Франции. В нем говорится об отказе оппозиции от силовых мер, сдаче оппозиционерами незаконного оружия и прочих разумных шагах для нормализации обстановки. А теперь вспомним итоги европейского посредничества: украинская оппозиция не выполнила ни одного пункта из заключенного соглашения, в стране произошел вооруженный госпереворот, а западные подписанты документа дружно "умыли руки", заявив, что не несут ответственности за произошедшее.
Сегодня Евросоюз предлагает услуги посредника между официальным Минском и белорусской оппозицией президенту Александру Лукашенко. В первых рядах псевдомиротворцев опять Польша, Германия и Литва. Все происходит под знакомым по Украине "благородным" предлогом - для разрешения текущего кризиса. И по знакомому сценарию - если Лукашенко откажется от посредничества, против республики введут санкции. Об этом опять же с подачи Варшавы договорились на видеоконференции страны единой Европы. Как пишет британская "Гардиан", Венгрия, Австрия и Греция отнеслись к идее санкций против Беларуси без энтузиазма, но блокировать продвигаемое Польшей и Литвой решение не стали.
На европейские инициативы Лукашенко отреагировал негативно: "Когда я это услышал, долго думал: посредничество между кем и чем. То есть мы будем выступать как одна из сторон. Про вторую сторону не говорят. В общем, создали правительство за рубежом для Беларуси". По словам Лукашенко, "никакое правительство ни за рубежом, ни где бы то ни было республике не нужно и управлять оно страной не будет никогда".
Кто пишет фейки
О том, что проходящие в Беларуси акции оппозиции координируют из-за рубежа, белорусские власти заявляли с самого начала протестных акций. Однако в последние дни западное соучастие в белорусских событиях становится еще более очевидным. Президент Литвы призывает официальный Минск провести новые выборы и поддерживает создание в своей стране некоего Координационного центра для передачи власти в Беларуси. Экс-претендент на пост белорусского лидера Валерий Цепкало перебирается в Варшаву, где, по словам его соратников, у него пройдут "встречи с очень влиятельными политиками из Вашингтона". Одним из наиболее популярных среди оппозиционеров Телеграм-каналов, который распространяет фейки о белорусских событиях, управляют два прозападных активиста, постоянно живущих в Варшаве. И работающих в структурах, финансируемых Польшей и Литвой. Практически все Телеграм-каналы, действующие сегодня против официального Минска, анонимны. Они постоянно говорят о зверствах белорусской власти и призывают противников Лукашенко идти на улицу сражаться с ОМОНом. Ранее "Российская газета" рассказывала о "рецептах Макфола", бывшего посла США в России, которого считают экспертом по цветным революциям. Их суть - кровь на улицах и раскол элит. Так было на Украине, в Сербии и в Грузии. Теперь мы наблюдаем, как этот сценарий реализуют в Беларуси, стремясь довести до необратимого раскол в обществе.
Что дальше
После президентских выборов 2010 года белорусские власти достаточно жестко подавили акции протеста недовольной итогами голосования оппозиции. В ответ Евросоюз применил в отношении Беларуси санкции. Но после того как официальный Минск активизировал диалог с Брюсселем, санкции против Лукашенко и членов его команды были сняты. Сегодня Евросоюз вновь ставит вопрос о восстановлении персональных санкций и замораживании активов чиновников из окружения Лукашенко. Однако, по мнению западных экспертов, на этот раз ЕС пошел дальше, безосновательно отказавшись признавать итоги выборов в Беларуси. Тем не менее вопрос легитимности создаваемого правительства Беларуси в изгнании со стороны единой Европы пока не стоит, поскольку такой шаг полностью перекроет все каналы для дальнейшего диалога с официальным Минском. А значит, подтолкнет Лукашенко к еще большему сближению с Россией, чего, похоже, больше всего опасаются противники белорусского президента.
До сих пор вся политика Евросоюза и США в отношении Беларуси сводилась к созданию иллюзии, что на Западе готовы принять лидерство Лукашенко и не будут ему мешать. В мемуарах бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вспоминал, как сдерживал президента Беларуси от интеграции с Россией. А потом, в феврале 2020 года, состоялся визит в Беларусь госсекретаря США Майка Помпео и прозвучало его обещание на 100 процентов обеспечить республику американской нефтью. Той оттепелью немедленно воспользовались различного рода некоммерческие организации и фонды из соседних с Беларусью натовских стран, получившие определенную свободу для работы в республике. Сегодня в белорусском МИДе продолжают заявлять о готовности к диалогу с Евросоюзом, называют брюссельское направление "одним из приоритетных во внешней политике Беларуси" и утверждают: "санкции ЕС - это конец европейской политики в отношении Беларуси". Отказываясь видеть, что соседи Беларуси публично взяли курс на отстранение Александра Лукашенко от власти и санкции - лишь небольшая часть того арсенала, который будет задействован для этой цели.
Сразу после своего избрания Александр Лукашенко объявил: "С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе". Добавлю, что в Москве к такому сотрудничеству и интеграции были готовы. С самого начала кризиса Москва подчеркивала свою готовность подставить плечо Беларуси. Со своей стороны официальный Минск сделал важный шаг, который в последнее время существенно омрачал российско-белорусский диалог: освободил россиян (ранее им приписывали якобы существующие планы дестабилизировать обстановку в республике. - Прим. ред). После возвращения на родину задержанные в Беларуси россияне рассказали журналистам, что должны были охранять объекты "Роснефти" в Венесуэле, но из-за проблем со стыковками рейсов на некоторое время остановились в санатории в Беларуси. Там их ночью и задержали представители спецслужб Беларуси. Но теперь, похоже, инцидент исчерпан, что вызвало сильнейшее раздражение на Украине. Там назвали освобождение жителей РФ недружественным шагом в отношении Киева. Но при этом "забыли", что Украина "по-дружески" не признала итоги белорусских выборов и входит в число государств, поддерживающих идею создания правительства Беларуси в изгнании.
Следом за митингом в поддержку Лукашенко в Минске состоялся митинг оппозиции, который также собрал очень много людей. Он показал, что в стране накопилось немало серьезных проблем, волнующих общество. Вот только решать их нужно мирным путем, внутри республики, без навязанного под угрозой санкций вмешательства извне. Когда в европейских столицах диктуют жителям Беларуси, проводить им новые выборы или не проводить, когда за них объявляют, кому быть, а кому не быть президентом и какой должна быть политика республики, это означает конец и независимости, и государственности...